Ampliarán el Área Natural Protegida de Punta Marqués en un 245%

Por iniciativa del Gobierno del Chubut, el pasado jueves 22 de mayo la Legislatura de la Provincia aprobó una nueva ampliación del Área Natural Protegida (ANP) Punta Marqués, incrementando en un 245% el espacio marino y consolidando a nuestro territorio como referente nacional en conservación.

Esta medida, que forma parte de las políticas públicas que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en materia de conservación y desarrollo sostenible, eleva la superficie total protegida de 1.282 a 3.815 hectáreas.

ANP Punta Marques

La ANP fue creada en 1985 y ya había sido ampliada en 2022. Esta nueva ampliación se basa en evidencia generada durante el proceso de elaboración del Plan de Manejo, que identificó zonas clave para la protección de la biodiversidad marina y costera.

La expansión busca preservar hábitats vitales para lobos marinos, ballenas como la Sei, otros cetáceos y aves costero-marinas, muchas de ellas con algún grado de vulnerabilidad. Además, refuerza la conectividad con otras áreas protegidas del litoral patagónico, promoviendo un corredor ecológico hacia Santa Cruz.

También se protegerán paisajes naturales, sitios arqueológicos y se ordenarán las actividades turísticas y recreativas, fomentando el uso sostenible del territorio.

La ampliación se alinea con compromisos internacionales como el objetivo 30x30 del Marco Global de Biodiversidad, y contribuye a una visión integrada de conservación y desarrollo sostenible en el Golfo San Jorge.

En abril, avistaron un tiburón azul en la costa del lugar

El tiburón azul (Prionace glauca) es una especie oceánica, migratoria y nativa del Atlántico sur. No es común verlo tan cerca de la costa, pero cada tanto se aproxima siguiendo cardúmenes de peces. Que aparezca no es señal de peligro, ni mucho menos. No representa una amenaza para las personas: es un animal esquivo, que huye al notar presencia humana.

El reciente avistamiento en las costas de Punta Marqués captó la atención de los amantes de la naturaleza y la fotografía. Este evento, que tuvo lugar el viernes, fue documentado por el fotógrafo Diego Cabanas, quien compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

“Las tomas las logramos gracias al trabajo en equipo con dos grandes como Alberto Loizaga y Patricio Larrea, personal de la reserva y buenos amigos. Sin ese laburo colectivo, este momento no hubiera sido posible”, señaló en el posteo.

Con información del Gobierno del Chubut.