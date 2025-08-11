Amplían las castraciones gratuitas de mascotas en Comodoro: en qué barrio trabajarán durante las próximas semanas

El secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, anunció que se reforzará el servicio municipal gratuito de castraciones de perros y gatos, que incluirá un aumento en la cantidad diaria de intervenciones y la implementación de jornadas masivas los días sábados en distintos puntos de la ciudad.

Tal como había adelantado ADNSUR, Gómez confirmó que el municipio incrementará su capacidad de atención, pasando de las actuales 30 castraciones diarias a 40, lo que representa un aumento del 33%.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Este lunes, en diálogo con FM La Petrolera, Gómez brindó detalles sobre el funcionamiento del dispositivo. "Este lunes el personal se encuentra en km. 17, allí estarán por tres semanas, esterilizando las mascotas de los vecinos de zona norte a quienes les pedimos que se acerquen”, señaló.

Además, confirmó que se implementarán operativos especiales los sábados en centros vecinales u otros espacios que se dispongan.

La realización de esas jornadas busca facilitar el acceso al servicio a aquellos vecinos que, por razones laborales, no pueden asistir durante la semana.

“Los días de semana por la mañana hay mucha gente que trabaja y no puede asistir al servicio. Entonces, vamos a abrir la puerta los sábados para que asista el mayor volumen de ciudadanos”

Del petróleo a cultivar hongos orgánicos que tienen el mismo sabor y textura que la carne

Optimización de recursos

Para alcanzar las nuevas metas propuetas, el municipio reordenará su estructura de trabajo. "El recurso es bueno, ahora vamos a optimizar algunas cuestiones, vamos a optimizar el recurso, y a reubicar a algún personal que no estaba cumpliendo la función en este sentido, así que la vamos a optimizar para lograr más profesionales trabajando en esto", señaló Gómez.

Además, no descartó la incorporación de nuevos profesionales: "Vamos a ver si encontramos gente interesada en eso".

Casos de maltrato animal: trabajo conjunto con la Fiscalía

En otro aspecto, Gómez informó sobre una reunión con el fiscal Juan Carlos Caperochipi, a cargo de la Agencia de Maltrato Animal, donde acordaron trabajar en conjunto.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto ganan en agosto de 2025 y qué pasará con el bono navideño

"Tuvimos una reunión muy interesante, muy positiva y vamos a trabajar en conjunto. Primero vamos a cederle un espacio, una mesa, una especie de quirófano sería para que se puedan hacer las autopsias a aquellos animales que, por distintos motivos fallecen y se hace necesario su examen en detalle", explicó.

El espacio servirá especialmente para casos donde se sospeche envenenamiento u otro tipo de maltrato animal. "Conservaremos al animal hasta que un profesional pueda intervenir con los recaudos porque pueden ser casos de envenenamiento", agregó.

¿Se muda La Saladita?: el futuro incierto del emblemático mercado informal de Comodoro Rivadavia

Nuevo paradigma en políticas públicas

Gómez destacó la colaboración con la Red de Políticas Públicas, que viene asesorando al municipio en la materia.

"Hemos abierto las puertas a un grupo de referentes de la Red de Políticas Públicas, han hecho su aporte y están colaborando con nosotros. Hay un cambio de paradigma en lo que respecta a las castraciones y desparasitación", afirmó.

El funcionario adelantó que próximamente se anunciarán medidas que buscan cumplir con los lineamientos promovidos por estas organizaciones: "Castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes en aras de poder lograr la menor cantidad de perros en las calles".