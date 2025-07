En la memoria colectiva de Argentina, el atentado a la AMIA ocupa un lugar doloroso e imborrable, marcando un antes y un después en la historia del terrorismo en el país. Cada año, cuando se acerca el aniversario, se renueva la exigencia de justicia y se revive el recuerdo de las víctimas que perdieron la vida en aquel brutal ataque que conmocionó a toda la sociedad.

A pesar del paso del tiempo, la impunidad persiste y el reclamo por respuestas sigue más vigente que nunca. Familiares, organizaciones y la sociedad civil se unen para mantener viva la memoria y para que los responsables no queden en el olvido. La lucha es constante y se expresa en actos, homenajes y en la búsqueda incansable de justicia.

En este marco, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) prepara un nuevo acto conmemorativo que tendrá lugar el próximo viernes 18 de julio, donde se presentará un video especial con la voz del reconocido actor Ricardo Darín. Este evento busca reflejar la trascendencia del recuerdo y la importancia de seguir exigiendo verdad y justicia.

Se dará en el marco del 31° aniversario del atentado terrorista que sufrió la institución en 1994, en el que murieron 85 personas. En esta oportunidad, presentarán un video titulado “Aniversarios”, con la voz de Darín, que reflexiona sobre el paso del tiempo y el dolor que aún permanece.

La pieza audiovisual arranca con una pregunta que interpela al espectador: “Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Sin embargo, la reflexión continúa enfatizando que “treinta y un años no es un número redondo, pero eso no cambia nada”.

Darín subraya que “el dolor no entiende de números”, y que la memoria sigue intacta, marcada por “preguntas que no encuentran respuestas” y “la búsqueda eterna” de justicia. El actor también recuerda la constante “impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada” frente a la impunidad que sigue vigente en la causa.

El acto se realizará en la sede de AMIA ubicada en Pasteur al 600, donde familiares de las víctimas compartirán mensajes y se escuchará la palabra del presidente de la institución, Osvaldo Armoza. La conducción estará a cargo de la periodista Mariana Fabbiani, mientras que el artista Germán Tripel, conocido como “Tripa”, se encargará del momento musical.

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, AMIA, junto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de las víctimas, convocan a la sociedad a acompañar esta jornada de homenaje que busca mantener viva la memoria y exigir justicia.

Osvaldo Armoza remarcó que, a pesar del paso del tiempo, “no hay avances en la investigación del peor atentado perpetrado por terrorismo internacional en Argentina” y afirmó que la causa “está en el expediente” y que se sabe lo que pasó. “No bajaremos los brazos hasta que los responsables cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron”, sostuvo.

El presidente de AMIA hizo un llamado a toda la sociedad a participar del acto para demostrar que, aunque hayan pasado más de tres décadas, la institución, las víctimas y sus familiares siguen firmes en la lucha por verdad y justicia.

EL ATENTADO A LA AMIA

El pasado 18 de julio pero del año 1994, un brutal ataque a la mutual judía en Argentina, dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

En el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA, cuando faltaban siete minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio, una de las fechas más trágicas de la historia argentina.

En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado.

