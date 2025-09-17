Alumnos de la Escuela 723 lideran un proyecto para revitalizar la Plaza Julio Argentino Mussi

El barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia será testigo de una importante transformación gracias al esfuerzo y compromiso de los jóvenes. Los alumnos de la Escuela Secundaria Orientada N°723 "Puerto Argentino", en colaboración con el programa "Proyecto Solidario", están trabajando activamente en la recuperación y reacondicionamiento de la Plaza Julio Argentino Mussi. La iniciativa, que lleva tiempo gestándose, tiene un fuerte componente ambiental y socio-comunitario.

Muriel Costelo, profesora de Proyecto Solidario, y Diego Castro, vicedirector de la Escuela 723, explicaron los alcances de este proyecto. "Es un proyecto que viene trabajándose ya desde hace un tiempo que está vinculado a todo lo que tiene que ver con el ambiente. La idea es aportar ejemplares y biodiversidad a los espacios verdes", señaló Muriel Costelo.

La docente destacó la importancia de esta acción en una región árida como la Patagonia: "Nosotros vivimos en un lugar árido, pero con esta cuestión de que nuestro lugar sea seco, que tengamos problemática con el agua, no quiere decir que no podamos generar espacios verdes. Los chicos están trabajando mucho y están conociendo mucho sobre las variedades nativas, los beneficios que aportan".

Conciencia post-inundación y educación transversal

El proyecto también surge como una respuesta a experiencias pasadas que marcaron a la comunidad. "Esto también surge a partir de la situación que observábamos de la inundación del 2017. La idea es tomar conciencia de eso, la importancia de las plantas en la filtración del agua", afirmó Castro, resaltando el valor educativo y preventivo de la iniciativa.

La recuperación de este espacio verde es parte de un proyecto transversal en la escuela, que va más allá de un único espacio curricular. No solo involucra el "Proyecto Solidario", sino que también se integra con otras áreas y busca vincular dos modalidades educativas que ofrece la institución: la modalidad de Ciencias Naturales y la de Comunicación. Esta integración permite a los estudiantes abordar el tema desde múltiples perspectivas, enriqueciendo su aprendizaje.

Trabajo sociocomunitario y participación juvenil

Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta es el trabajo sociocomunitario. "También tiene que ver mucho con el trabajo sociocomunitario, cómo nuestros estudiantes se relacionan con la ciudad y cómo van creando o van estableciendo redes de trabajo", explicaron los docentes. La meta es que, a través de esta intervención, la sociedad y los habitantes del barrio "tomen conciencia de la importancia de cuidar estos espacios verdes y cómo cumplen una función dentro del ambiente".

La participación activa de los jóvenes es un factor clave y diferencial. "Lo importante también es la participación activa de los jóvenes, son parte del cambio", subrayaron, destacando el rol protagónico de los estudiantes en la generación de un impacto positivo en su entorno.