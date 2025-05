Aluar redujo hasta un 25% los precios del aluminio para el mercado interno: impacto, causas y contexto

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., la única productora de aluminio primario en Argentina, cuenta con más de medio siglo de historia marcada por un crecimiento sostenido y una firme visión estratégica que la posiciona como un referente internacional en el sector. Fundada en 1974 en Puerto Madryn, la empresa comenzó con una capacidad de producción de 140.000 toneladas anuales y actualmente triplica esa cifra, alcanzando las 460.000 toneladas con una pureza promedio del 99,83%.

Desde sus inicios, Aluar gestionó sus operaciones bajo los más exigentes parámetros internacionales, manteniéndose en constante evolución y ampliación. Gracias a un plan de inversiones continuas, la compañía abastece completamente el mercado local con aproximadamente el 30% de su producción, mientras que el 70% restante se exporta a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros.

La planta principal en Puerto Madryn es el corazón del proceso productivo, basado en la electrólisis de alúmina, un método intensivo en consumo eléctrico que Aluar sostiene mediante la integración vertical en la generación y transporte de energía. La adquisición y operación de la Hidroeléctrica Futaleufú y la participación en la transportadora de energía Transpa S.A. garantizan el suministro energético necesario para la producción.

Además, Aluar extendió su cadena productiva hacia la transformación del aluminio en productos de alto valor agregado, como extruidos y laminados, fabricados en su planta de Abasto, Buenos Aires, con una capacidad de 35.000 toneladas anuales. Con más de 2.200 empleados, Aluar no solo representa un pilar industrial para Argentina sino también un motor de desarrollo económico y social en la región patagónica, generando empleo y promoviendo la innovación tecnológica en la industria del aluminio.

Sin embargo y a pesar del crecimiento constante que ha tenido en los últimos años, este pasado martes Aluar Aluminio Argentino anunció una reducción progresiva de hasta el 25% en los precios de venta al mercado interno durante el trimestre en curso.

La medida, que abarca todos los segmentos de producto, responde a la evolución de variables locales y a la reciente eliminación de sobrecostos impositivos y aduaneros, en un contexto de mayor apertura comercial y demanda interna aún debilitada.

POR QUÉ ALUAR DECIDIÓ REDUCIR HASTA UN 25% LOS PRECIOS DEL ALUMINIO

La compañía, presidida por Javier Madanes Quintanilla, explicó que la decisión se fundamenta principalmente en la eliminación de sobrecostos como el impuesto PAIS y la percepción del IVA en Aduana, que encarecían el aluminio nacional frente al importado. Además, la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional facilitó el ingreso de bienes terminados, intensificando la competencia para la industria local.

A esto se suma una demanda interna que aún no logra recuperarse plenamente, lo que obliga a la empresa a ajustar sus precios para sostener la competitividad y acompañar a sus clientes industriales y distribuidores.

Según el comunicado oficial, Aluar continuará orientando sus precios internos en función de los valores internacionales del aluminio y los costos diferenciales del mercado local. “Esta decisión responde a nuestro compromiso de mantener una oferta competitiva y sustentable, acompañando a nuestros clientes con responsabilidad y visión de largo plazo”, señalaron desde la empresa.

EL PESO DE LAS EXPORTACIONES Y EL DESAFÍO DE LAS IMPORTACIONES

El aluminio es un insumo fundamental para múltiples industrias argentinas, incluyendo la construcción, la fabricación de envases para alimentos, la industria automotriz y la producción de cables eléctricos. Sin embargo, la demanda local se encuentra en un proceso de recuperación lenta, afectada por la inflación, la incertidumbre económica y la competencia creciente de productos importados.

Aluar exporta el 80% de su producción, principalmente a Estados Unidos, donde enfrenta aranceles a las importaciones impuestos por la administración Trump. El 20% restante se comercializa en Argentina, abasteciendo sectores clave como la construcción, la industria automotriz, la fabricación de envases y la infraestructura eléctrica.

No obstante, la empresa advierte sobre una problemática creciente: la importación de productos terminados que compiten directamente con la industria nacional. “Ya no se importa el perfil de una ventana, sino la ventana completa con vidrio; ya no se importa el hierro de la carretilla, sino la carretilla completa”, ejemplificaron desde Aluar. Esta situación se replica en varios sectores, donde el valor de las materias primas nacionales supera el precio FOB de productos importados terminados, como en el caso de los neumáticos.

IMPACTO DE LOS ARANCELES Y LA POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL

Un aspecto clave en la dinámica de Aluar es la afectación de sus exportaciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos durante la administración Trump. Estos gravámenes han complicado la colocación del aluminio argentino en uno de sus principales mercados, lo que llevó a la empresa a buscar diversificar destinos y mejorar la eficiencia productiva.

En paralelo, la política comercial argentina experimentó cambios orientados a una mayor apertura, con reducciones en aranceles y cargas impositivas para facilitar la importación de insumos y bienes de capital. Esta estrategia busca estimular la competitividad y la inversión, aunque también genera tensiones con sectores industriales que enfrentan una competencia más directa con productos importados.

REPERCUSIONES TRAS EL ANUNCIO DE ALUAR

El anuncio fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó en redes sociales que la baja de precios demuestra que “los precios en Argentina pueden bajar”. La noticia coincidió con la decisión del Gobierno de reducir aranceles e impuestos internos para productos tecnológicos importados, en línea con una política de mayor apertura comercial y reducción del “costo país”.

La baja de precios de Aluar se convierte así en un caso testigo de cómo la reducción de la carga impositiva y la apertura comercial pueden trasladarse al consumidor final, en un contexto de inflación persistente y dificultades para la industria local.