PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La situación fue confirmada por el intendente de esa ciudad chubutense, Gustavo Sastre, tras precisar que "me comuniqué con el gerente de la planta, Facundo Godoy, quien me transmitió que por la falta de mercado decidieron reducir la producción al 50% y licenciar al personal".



Según estimó el intendente en diálogo con Télam, se trata de "unos 1.500 trabajadores que se quedarán en sus casas y si bien sabemos la responsabilidad social que tiene la empresa para con sus empleados, a quienes no les dejará de pagar, seguramente la medida redundará en una merma de los salarios".



El intendente Sastre fue el primero en hablar oficialmente sobre la drástica medida que hasta ahora era un rumor del cual se había hecho eco la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde se encuentra encuadrada la mayoría de los trabajadores.



Como ejemplo, el intendente Sastre explicó que "de acuerdo a lo que me informaron, en una de las últimas colocaciones de producción que se iba a hacer en el mercado interno le dijeron que directamente no bajen mercadería porque las ventas se cortaron".



Se estima que la disminución no influirá solamente a las plantas de aluminio primario y la de semielaborado, ubicadas en el acceso norte a Puerto Madryn, sino que impactará también en la empresa constructora Infa (del mismo grupo) y en la compañía que se dedica a la fabricación de envase de aerosoles, satélite de la primera.



Aluar es la única empresa que produce aluminio en el país y una de las más importantes de Sudamérica, que exporta a China, Estados Unidos y el bloque europeo, entre otros países.



La actividad exportadora del emporio metalúrgico se paralizó la semana pasada cuando se completó el último embarque, tras lo cual se cerró el muelle Almirante Storni, en línea con las medidas restrictivas que impuso la pandemia.