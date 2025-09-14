La causa por presunta estafa a 58 personas de Río Negro y Neuquén que en julio de 2024 quedaron varadas durante un viaje a Europa sumó un nuevo capítulo este sábado con una serie de allanamientos en Catriel y General Roca.

Los procedimientos se realizaron en las viviendas de los acusados, Liliana Beatriz Silva y su hermano Sergio Nibaldo Silva, y en el local donde funcionaba la supuesta agencia de turismo. Según confirmaron fuentes judiciales, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y folletos impresos que simulaban pertenecer a una agencia habilitada, pese a que no contaba con registro oficial.

Ambos imputados serán formalmente acusados el próximo 29 de septiembre, mientras que los querellantes pidieron la “prisión preventiva” para evitar que puedan entorpecer la investigación.

Una estafa millonaria

El caso comenzó a partir de denuncias de familias de Villa Regina y de otras localidades del Alto Valle que contrataron paquetes turísticos para recorrer distintos destinos de Europa y, en algunos casos, programas de estudio del idioma inglés.

Los paquetes costaban entre 4.500 y 7.000 dólares por persona y en total se abonaron alrededor de 8 millones de pesos. Sin embargo, ya en el continente europeo comenzaron los problemas: falta de pasajes de regreso, conexiones internas sin confirmar y ausencia de alojamientos, entre otras irregularidades.

Una de las damnificadas, Carolina Apis, declaró haber pagado 44.460 dólares en cuotas con transferencias, efectivo y plataformas digitales. El viaje incluía a cinco integrantes de su familia e itinerarios por París, Escocia, Grecia, Portugal y Barcelona. Ninguno de los servicios fue cumplido.

De la desestimación a la imputación

En mayo pasado, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había archivado la causa al considerar que se trataba de un incumplimiento contractual. No obstante, la querella apeló y aportó nuevas pruebas que cambiaron el rumbo del expediente.

El tribunal de revisión entendió que Silva no sólo incumplió con los servicios turísticos contratados, sino que además habría utilizado el dinero para fines personales. Según la resolución, inmediatamente después de dejar varados a los pasajeros, la imputada viajó a Portugal junto con 12 familiares.

“El ardid incluyó la entrega de recibos falsos y la invocación de una socia británica inexistente”, indicó el fallo, que además remarcó que la totalidad de las operaciones económicas se realizaron en Villa Regina, sin ningún contacto con la supuesta representante extranjera.

Lo que viene

Con la imputación formal fijada para el 29 de septiembre, la Justicia deberá resolver si concede la prisión preventiva solicitada por los querellantes. Los elementos secuestrados en los allanamientos serán peritados en las próximas semanas y se sumarán a la causa que investiga un posible delito de estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal.