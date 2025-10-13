Allanamiento en una chacra: un vecino denuncia maltrato y abuso policial en Trelew

Un productor agropecuario de la zona de Trelew denunció públicamente este lunes a la Policía de Chubut por un presunto allanamiento ilegal en su chacra, el cual, según su relato, culminó con el secuestro de ganado y la muerte de varios animales debido a un traslado inadecuado. El hombre acusa a personal de la policía de Trelew, así como a las divisiones de la Policía Montada de esa ciudad y de Rawson, de cometer una serie de irregularidades graves durante el procedimiento.

A través de una publicación en redes sociales, el damnificado relató que los hechos ocurrieron durante la jornada del lunes, cuando los efectivos se presentaron en su establecimiento. "Vengo a dejar en evidencia a la policía", expresó el productor en su comunicado, donde detalla los supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el operativo que, según él, se ejecutó sin las garantías legales correspondientes.

El propietario del campo afirmó que los agentes se negaron en todo momento a proporcionarle una copia de la orden de allanamiento que justificaría la intervención, una de las principales irregularidades que denuncia. El procedimiento se centró en el secuestro de un total de 114 cabezas de ganado ovino, específicamente 66 ovejas y 48 corderos.

Cuestionamientos sobre la documentación y el traslado

Uno de los puntos centrales del reclamo del productor es que, según asegura, posee toda la documentación que acredita la propiedad y legalidad de sus animales. "Tengo todos los papeles en regla, pero nuevamente se negaron a leerlos", sostuvo en su descargo. A pesar de su presunta insistencia, los efectivos habrían ignorado los documentos y procedieron con la carga de todo el ganado.

Las críticas más severas se enfocan en las condiciones del traslado. El denunciante detalló que los animales fueron cargados en un camión perteneciente a la municipalidad de 28 de Julio, el cual, según él, no estaba apto para el transporte de hacienda. Entre las deficiencias enumeradas, mencionó que el vehículo "no posee un piso como ellos te exigen, sin habilitación de SENASA, y sin patente". Estas condiciones violarían las normativas vigentes para el bienestar animal durante el transporte.

Muerte de animales por asfixia

La consecuencia más trágica del operativo, de acuerdo al testimonio del productor, fue la muerte de una parte considerable del ganado durante el viaje. "Haciendo y logrando asfixiar a gran cantidad de la hacienda que transportaban de manera ilegal", manifestó. Explicó que en el lote de animales secuestrados había ovejas recién paridas y otras a punto de parir, las cuales son especialmente vulnerables al estrés y al hacinamiento.

"Les provocaron la muerte de manera inmediata debido al poco espacio que tenían entre ellas para poder respirar", sentenció el productor. Su denuncia pública incluyó fotografías que, según él, muestran los rostros de los agentes involucrados en el procedimiento. Además, cuestionó la ausencia de organismos de protección animal durante un operativo de estas características.

Anuncio de acciones legales

Al cierre de su comunicado, el productor rural dejó en claro su intención de no abandonar el reclamo y de buscar responsabilidades por la vía legal. "Esto no va a quedar así. Ustedes van a pagar por su mala conducta, su mala profesionalidad, y su mala capacitación para ejercer el trabajo que ejercen", advirtió, dirigiéndose a los funcionarios que participaron en el allanamiento. La denuncia, que se viralizó en plataformas digitales, busca ahora escalar en el ámbito judicial para que se investigue el accionar policial y se determinen las responsabilidades por las pérdidas económicas y el daño infligido a los animales.