La mañana de hoy en la zona de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancó fresca: a las 6 h se registraban 8,1 °C, pero la sensación térmica bajó hasta los 5,1 °C, lo que evidencia el impacto del viento sobre la percepción del frío. Durante el día se espera que el mercurio suba hasta los 18 °C en horas de la tarde, un alivio frente a las cercanas a los 30 °C que se experimentaron el fin de semana.

El cielo estará mayormente nublado, aunque sin previsión de lluvias, lo que da una tregua para las actividades al aire libre.

Sin embargo, el viento será protagonista: desde temprano y a lo largo de toda la jornada hay pronóstico de ráfagas de hasta 50 km/h, y hacia la tarde/noche podrían alcanzar los 59 km/h. Esto implica que, a pesar de máximas moderadas, la sensación térmica podría sentirse más baja.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Para mañana miércoles el panorama cambia ligeramente pero sigue bajo el signo del viento. Se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 10 °C, con cielo nublado. Las ráfagas intensas de viento serán el factor más relevante: por la mañana podrían llegar a 59 km/h, por la tarde hasta aproximadamente 78 km/h y por la noche rondando los 69 km/h. Se recomienda precaución, especialmente para actividades al aire libre, navegación o en zonas con estructuras poco resguardadas.

PRONÓSTICO EN OTRAS CIUDADES DE CHUBUT

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

🔹 Rawson : Hoy más fresco que días recientes, con máxima estimada de 20 °C y mínima de 10 °C, cielo nublado. Para mañana miércoles se espera una jornada muy ventosa, con máxima de 25 °C y mínima de 14 °C.

🔹 Puerto Madryn : La jornada actual tendrá una máxima de 21 °C y mínima de 10 °C, cielo nublado. Mañana la temperatura subirá a unos 24 °C como máxima y 14 °C como mínima, acompañada también de vientos destacados.

La región se toma un respiro térmico luego del fin de semana cálido, pero el viento marca la agenda. Si estás en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Rawson o Puerto Madryn, ten en cuenta el viento fuerte para planificar tu día: ropa de abrigo ligera, protección para el viento y cuidado extra para actividades al aire libre o en zonas expuestas al viento.