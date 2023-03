El vuelo 2553 de Austral despegó de Posadas, Misiones, con destino a Aeroparque el 10 de octubre de 1997 por la noche con 69 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. Alfa, el polémico participante de Gran Hermano, iba ser el pasajero 70 pero cuando esaba a punto de embarcarse pasó algo por lo que tuvo que viajar a Trelew y canceló el vuelo.

La tragedia de Austral

Esa noche, cerca de las 21, el avión en el que viajaban 74 personas cayó a 1000 kilómetros por hora y se estrelló a 32 kilómetros de Fray Bentos, Uruguay. Todos perdieron la vida. El caso que conmovió al país entero pasaría a la historia como la "Tragedia de Austral".

Alfa, que se salvó de milagro porque finalmente viajó a Trelew, lo contó en el casting de Gran Hermano. Las imágenes se conocieron estos días.

"El famoso vuelo 2553 de Austral que cayó en Frai Bentos, yo iba a ir con mi mejor amigo. No fui porque me tuve que ir a Trelew y a último momento me bajé del vuelo", dijo el participante Gran Hermano.

En el video que se conoció hace algunos días, el polémico personaje contó varios hechos fortuitos en los que su vida estuvo en juego desde que nació.

"Nací ahogado, sin pulso, con el cordón umbilical enroscado en el cuello", relató. "Al año de vida hubo una pérdida de gas y me salvó el perro un Doberman; estaba en la cuna ahogado con los ojos dados vuelta y sin oxígeno", agregó.

"Tuve un ataque de apendicitis y peritonitis a los seis años; me abrieron y me salvé de casualidad", dijo Alfa y agregó que a los 20 años tuvo un vuelco con el auto en Santiago del Estero.

En la tragedia murió su amigo y hermano de la vida, el “Turco” Héctor Habib, a los 35 años. Habib había nacido a la misma hora el mismo día y el mismo año que Alfa. Eran inseparables hasta que el "Turco" viajó desde Posadas a Buenos Aires el 10 de octubre de 1997 en el vuelo 2533 de Austral Líneas Aéreas.

Por esa razón, Walter Santiago, Alfa, desde hace 25 años que no celebra su cumpleaños.