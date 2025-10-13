La Municipalidad, a través del programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática de la Secretaría de Cultura, propone abrir el debate acerca de cómo debería ser el abordaje desde las familias y la comunidad respecto a la participación de las infancias y juventudes en entornos digitales, como el videojuego Roblox, con una mirada crítica, inclusiva y responsable.

Roblox no es un videojuego más: es una plataforma que funciona como un universo digital abierto, donde los usuarios pueden crear sus “otros mundos propios”, participar en minijuegos y relacionarse con millones de personas en todo el planeta. Cada jugador diseña un avatar y puede moverse entre distintas experiencias virtuales.

En ese contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó que “es fundamental entender que la digitalización no es una opción, sino una realidad en la que ya viven nuestros niños, niñas y jóvenes”. En esa línea, agregó: “Por eso, el abordaje de plataformas como Roblox debe ser integral y descentralizado. El programa de Cultura Digital no se queda solo en el análisis; estamos en los barrios, trabajando con entidades, vecinales y organizaciones para llevar esta reflexión a donde están las familias”.

“El objetivo es claro: ofrecer herramientas prácticas y directas a madres, padres y tutores para que puedan identificar los riesgos –como el grooming y el ciberbullying–, pero también para que puedan potenciar las oportunidades creativas de sus hijos en el mundo digital, fomentando un acompañamiento crítico y responsable desde la propia comunidad, especialmente en estas plataformas que tienen más riesgos”, insistió la funcionaria.

Por su parte, Laura De La Torre, coordinadora del Programa de Cultura Digital, explicó que es indispensable pensar un código de cultura digital. “El desplazamiento hacia lo digital tiene que ver con pensar estos nuevos espacios en donde construimos realidades, pero que tienen nuevos códigos de interacción y, además, nuevos lenguajes”, señaló.

Grooming y el contacto con desconocidos, algunos de los riesgos

Por eso, si bien Roblox puede potenciar la creatividad y el aprendizaje de algunas habilidades digitales, estas oportunidades conviven con riesgos que es importante conocer. Uno de los principales es el grooming y el contacto con desconocidos. Casos recientes en Río Negro y Santa Fe evidenciaron situaciones en las que adultos ofrecían monedas virtuales a cambio de material íntimo.

Además, la plataforma no está exenta de ciberbullying: según la encuesta Kids Online Argentina, realizada este año, un 21% de niños, niñas y adolescentes reportó haber sufrido este tipo de violencia, con mayor prevalencia entre las niñas.

Roblox ofrece herramientas de control parental –configurar chats de voz, limitar gastos, restringir la edad de acceso y habilitar el monitoreo adulto–. Sin embargo, ninguna de estas medidas sustituye la presencia activa y crítica de las personas adultas, la cual debe partir del diálogo y del interés de los adultos por los nuevos espacios que “habitan” los niños y jóvenes.

¿Cómo acompañarlos para que hagan un uso responsable de estos videojuegos?

Como respuesta a esta incógnita, el programa propone conocer como adultos estos espacios, sentarse a la par y que los chicos sean los maestros en estos nuevos espacios, que ellos puedan develar qué avatar eligen, qué tipo de juego, qué les suma a esa realidad y a esa vida que los chicos construyen dentro de estas plataformas.

Las familias cumplen un rol clave en el acompañamiento y cuidado durante el uso de estas plataformas. En este sentido, y resaltando la importancia del rol adulto, no se trata solamente de señalar los riesgos, sino también de construir posibilidades. Lamentablemente, hoy los riesgos son más que esas posibilidades y por eso es indispensable ser parte de esa cultura digital que habitan muchos niños y adolescentes.