En las últimas horas, aparició un ejemplar de puma en la zona del barrio Los Paraísos y Escuela Nueva de la ciudad de Trelew.

Debido a dicha presencia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut -a través de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre- informa a la población tomar medidas de precaución.

👉 RECOMENDACIÓN

🔴 Se solicita no acercarse no acorralar al animal, no tomar fotografías, e informar inmediatamente a la delegación de Policía más cercana o a Defensa Civil.