En los últimos años, investigaciones muestran que las secuelas del Covid-19 triplican los síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer en personas de entre 60 y 70 años. El estudio revela los efectos neurológicos de la pandemia y cómo el virus afecta la memoria y la función ejecutiva, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo.

Uno de los estudios más relevantes sobre este fenómeno es el liderado por el neuropsiquiatra argentino Gabriel de Erausquin, quien demostró que las secuelas del Covid-19 triplican los síntomas cognitivos asociados con las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer.

En un trabajo realizado con personas de 60 a 70 años sin antecedentes de deterioro cognitivo, se observó un aumento considerable de síntomas como la pérdida del olfato (anosmia persistente), pérdida de memoria a corto plazo, dificultades en la organización de tareas y problemas para recordar nombres.

Según de Erausquin, la prevalencia de estos síntomas en la población general de esta franja etaria es entre el 6% y el 8%, pero en la población pos-Covid se incrementa a un 21% o 30%, lo que multiplica el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo temprano.

Desde que comenzó la pandemia en 2020, de Erausquin formó parte de un consorcio internacional con investigadores de más de 30 países, que busca entender los efectos a largo plazo del virus en el sistema nervioso central. A través de este consorcio, se han realizado estudios longitudinales y se recabaron datos de miles de pacientes para investigar las secuelas cognitivas de la infección por SARS-CoV-2.

Entre los factores más relevantes que de Erausquin y su equipo identificaron están las variaciones genéticas, la edad avanzada al contraer el virus, la pérdida persistente del olfato y una reducción de ciertas estructuras cerebrales, como el hipocampo. Sin embargo, los síntomas cognitivos no parecen estar vinculados de manera predecible con las variantes del virus ni con la severidad de los síntomas durante la infección.

El neuropsiquiatra también indicó que existen dos enfoques principales para entender las secuelas del Covid-19: uno enfocado en los síntomas físicos (como cansancio extremo, dificultad para respirar o debilidad muscular) y otro centrado en los síntomas cognitivos.

En este último grupo, los síntomas más comunes incluyen pérdida de memoria, dificultades con la concentración y la organización de tareas, que no solo son propios de personas que han tenido Covid prolongado, sino que también son características tempranas de la enfermedad de Alzheimer. La relación entre estas secuelas y la susceptibilidad genética es aún un área de estudio en curso, pero los hallazgos hasta ahora sugieren una clara asociación.

De Erausquin también maneja tres hipótesis principales sobre esta relación entre Covid-19 y los síntomas cognitivos: la primera sugiere que estos síntomas podrían ser reversibles, aunque las investigaciones no muestran evidencia de que lo sean; la segunda indica que los pacientes ya podrían haber estado en riesgo de desarrollar Alzheimer u otras demencias, y el virus solo aceleró los síntomas; y la tercera, más reciente, plantea que el Covid-19 podría estar generando un cuadro neurológico completamente nuevo y específico del virus.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de de Erausquin es su investigación en Argentina, específicamente en la provincia de Jujuy, donde actualmente se están reclutando pacientes para estudiar cómo las variaciones genéticas del SARS-CoV-2 podrían influir en el deterioro cognitivo posterior. La investigación cuenta con la colaboración de universidades locales y el Ministerio de Salud de Jujuy.

El neuropsiquiatra concluye que, si bien las secuelas cognitivas que afectan a las personas con Covid prolongado son generalmente leves, el impacto en la calidad de vida es significativo. "El Covid ha sido una de esas cosas que no se van, como una gran guerra o un cataclismo. No afectó a todos, pero sí a muchos. La gente se recupera, se sobrevive, pero no es la misma después y acarrea consecuencias para toda la vida", expresó.

Si bien esta investigación aún está en desarrollo, puso el foco en la necesidad urgente de entender mejor las secuelas a largo plazo del Covid-19, especialmente en lo que respecta a la cognición y el riesgo de demencias.

Con información de La Nación, redactada y editada por un periodista de ADNSUR