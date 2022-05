Los padres y madres de alumnos de la Escuela 78 de Puente Hendre advirtieron con prepocupación que sus hijos no reciben un almuerzo suficiente al mediodía en la institución debido a un supuesto recorte de las partidas escolares para alimentos.

Los alumnos ingresan a la mañana temprano a la escuela, cortan la mediodía para almorzar allí y retoman las clases por la tarde. Desde hace un tiempo, las mamás de los niños y niñas percibieron que sus hijos regresaban con hambre a sus casas una vez finalizada la jornada escolar.

Con el tiempo descubrieron que los alumnos recibían una ración escasa de alimento al mediodiodía, que hacía que cuando llegaban a sus hogares fueran directo a comer. Los padres temen que esta falta de alimentación de los estudiantes también se replique en otros establecimientos de Trelew.

"Hace tiempo que notamos el problemita de la institución que los chicos vuelven con hambre. Es algo que comentamos entre las mamás, que los nenes volvían con hambre y no sabíamos por qué era. Y nos enteramos que no tenían los suficientes alimentos para el almuerzo, que les estaban dando solo verduras y hay chicos que no comen verduras”, relató Leila a LU20, mamá de uno de los alumnos.

La madre de un alumno comentó que se encontraron con que prácticamente suspendieron el servicio de comedor en la Escuela, y no se sabe cómo van a seguir estudiando los chicos que hacen doble escolaridad.

Leila mencionó que es la primera vez que ocurre una situación grave como ésta en la escuela. “Ellos (los alumnos) entran a las 7:50, se trabaja hasta las 14:50 y a las 12 cortan para el almuerzo. Apenas entran toman el desayuno, hacen actividades escolares, cortan la mediodía para el almuerzo y después siguen con los talleres. Si ellos cortan el mediodía pierden también los talleres”, concluyó la madre.

El caso de la Escuela 78 de Trelew no es el único. Tal como publicó ADNSUR, el martes la Dirección de la Escuela Provincial 61 Abraham Mathews ubicada en la localidad de Bryn Gwyn, que se extiende al sur de Gaiman, informó a su comunidad educativa que suspendieron el servicio del comedor escolar que brindan desde este martes 3 de mayo "hasta nuevo aviso".

A través de una nota, las autoridades del establecimiento explicaron que la decisión responde a "la falta de partida que dificulta la compra de alimentos para ofrecerles a los alumnos una alimentación variada y equilibrada".