Alertan por estafas al usar sitios web que transmiten partidos de fútbol gratis

Mirar partidos de fútbol solo con acceso a internet es algo cotidiano, pero existen algunos riesgos que pueden sufrir los usuarios al usar estas páginas no oficiales. De esta forma, especialistas advierten por estafas al usar sitios web que transmiten partidos de fútbol gratis, cómo identificarlas y qué hacer en casos de fraude.

Cabe señalar que existen gran variedad de páginas que permiten acceder a contenidos pagos de manera gratuita para acceder a partidos de fútbol y también sucede con contenido de películas y series de streaming que son furor en el momento.

En este marco, esos mencionados sitios web pueden representar un riesgo para la seguridad de tu computadora. Estas plataformas suelen estar asociadas con la presencia de malware, que puede infectar el dispositivo y comprometer la privacidad de los datos personales, incluyendo información sensible como contraseñas de homebanking.

Mediante el malware o virus conocido como RAT (Troyano de acceso remoto), los ciberdelincuentes pueden acceder de forma no autorizada a dispositivos remotos. De esta manera, genera una invasión digital con graves consecuencias para las víctimas. Cabe destacar que no solo pueden acceder a la intimidad del usuario, sino también apoderarse de la computadora o smartphone, bloquear su acceso, observar en secreto cada acción realizada por el usuario y robar nombres de usuario y contraseñas con una gran facilidad.

CÓMO IDENTIFICAR ESTAS ESTAFAS

Al acceder a estas páginas para ver contenido gratis, siempre es común encontrarse con la necesidad de realizar una gran cantidad de clics para acceder finalmente al contenido deseado. En este proceso, suelen abrirse ventanas emergentes con publicidades engañosas o potencialmente maliciosas.

Asimismo, utilizan una especie de capa que oculta el reproductor de video, donde los usuarios deben hacer clic para iniciar la visualización del evento deportivo en vivo. Sin embargo, esta cobertura funciona como un enlace que abre una nueva ventana, generalmente en segundo plano, permitiendo así el acceso al contenido deseado.

De esta forma, las ventanas emergentes o pop-ups engañosos pueden aparecer en pantalla con alertas que sugieren actualizar el navegador o advierten sobre supuestas infecciones de virus en el dispositivo. Estas notificaciones suelen incitar a la descarga de antivirus falsos, promocionados como gratuitos, a través de enlaces dudosos.

En tanto, el usuario que navega en busca de información sobre el partido de fútbol que desea ver, en medio de clics y cierre de ventanas emergentes, sucede una actividad peligrosa. En este sentido, archivos ejecutables, camuflados como simples elementos inofensivos, se activan silenciosamente con el propósito de recolectar información confidencial.

Este malware, se oculta para extraer datos sensibles como contraseñas, información de tarjetas de crédito y claves de acceso a cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. Una amenaza invisible que opera en las sombras, preparada para robar información valiosa y enviarla a ladrones. Por lo tanto, sin que la persona se dé cuenta de lo ocurrido, puede sufrir el robo de dinero de sus cuentas bancarias o el pedido de un préstamo.

QUÉ SUGIEREN LOS ESPECIALISTAS EN CIBERSEGURIDAD

Para poder combatir estas situaciones de estafas, sugieren tener una solución de ciberseguridad en nuestros dispositivos es fundamental en la actualidad.

En ocasiones, eliminar el malware no resulta suficiente, porque su efectividad dependerá de si el sitio web no descargó otro programa oculto. Además, si los datos ya han sido capturados y enviados, la eliminación del virus no sería la solución definitiva. En esos casos, se sugiere siempre cambiar las contraseñas del homebanking, cuentas de email y demás perfiles, de manera periódica.