La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) implementó una serie de medidas contundentes para impedir el uso y la comercialización de un variado grupo de productos que representan un riesgo para la salud pública.

Estas disposiciones, publicadas este lunes 15 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial, alcanzan a productos cosméticos, domisanitarios, dispositivos para tratamiento de agua y medicamentos que circulaban en el mercado sin registros sanitarios, con etiquetas falsas o sin la autorización correspondiente para su fabricación y venta.

ANMAT REALIZÓ PROHIBICIONES MASIVAS EN ARGENTINA: CUÁLES SON LOS PRODUCTOS ILEGALES

La base de las acciones tomadas por Anmat radica en los riesgos que estos productos suponen debido a su composición desconocida o la falta de cumplimiento en los procesos de elaboración, envasado y control de calidad. Esta situación compromete la seguridad sanitaria de los consumidores y pone en alerta a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

Entre los artículos alcanzados por estas prohibiciones se encuentran alisadores capilares sin inscripción sanitaria, lavandina en polvo sin datos claros de fabricante, filtros para dispensers sin rótulos, repelentes para mascotas con registros apócrifos y medicamentos que incumplen los estándares mínimos exigidos para su comercialización.

Las medidas contemplan desde la prohibición formal del uso y distribución, hasta la instrucción de sumarios sanitarios contra las empresas involucradas, son:

CASO FILAXIS S.A.: SANCIÓN A LA FARMACÉUTICA

Uno de los casos más severos denunciados y sancionados corresponde a la farmacéutica Filaxis S.A., cuya planta ubicada en San Isidro fue inspeccionada por el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). La auditoría destacó múltiples fallas críticas en el sistema de calidad, incluyendo deficiencias en técnicas analíticas, modificaciones no autorizadas en las fórmulas de los productos y reprocesos sin validación, atentando contra la integridad sanitaria de los medicamentos.

Ante este panorama, Anmat dictó la inhabilitación preventiva de la empresa y prohibió la circulación de ocho lotes de dos medicamentos específicos: Oxaliplatino 100 mg y Docetaxel 20 mg. Ambas drogas, utilizados en tratamientos oncológicos, fueron retiradas inmediatamente del mercado para prevenir riesgos a los pacientes.

Según la Disposición 6843/2025, Filaxis S.A. no presentó ningún plan correctivo integral ni medidas de contingencia para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación requeridas por la normativa nacional, lo que agravó su situación ante la autoridad regulatoria.

MEDICAL TEAM S.R.L.: FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Otra intervención sanitaria relevante fue la sanción a la empresa Medical Team S.R.L., con sede en La Rioja, que mantenía en su depósito productos médicos catalogados de alta complejidad sin la debida autorización ni rotulado habilitante.

Entre los artículos hallados destacaron parches cardiovasculares y prótesis vasculares que simulaban pertenecer a la reconocida marca Gore-Tex, aunque no habían sido importados ni distribuidos por el representante oficial.

Además, se encontraron unidades con etiquetas manuscritas que indicaban a Medical Team como elaborador, sin respaldo documental que avalara su legitimidad. Por estas razones, misiones que la Anmat interpreta como maniobras de falsificación, se prohibió de manera absoluta la venta, uso y comercialización de todos los productos vinculados a esta firma, según dispone la Disposición 6777/2025.

PROHIBIERON PRODUCTOS COSMÉTICOS CON RIESGOS SANITARIOS

En el ámbito de los productos cosméticos, se prohibió la comercialización de 13 productos para el cabello bajo la marca Juka.Alisados, debido a que se detectó que circulaban sin inscripción sanitaria. El Departamento de Cosméticos de Anmat advirtió que varios de estos artículos podrían contener formol, un agente alisante no autorizado en Argentina por su alto potencial de toxicidad.

Entre los productos alcanzados se encuentran tratamientos populares como “botox capilar”, “shock de queratina”, “levanta muertos” y preparados para nutrición capilar con células madre o biotina.

La prohibición, detallada en la Disposición 6776/2025, se extiende a todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, y se mantendrá vigente hasta que estos productos regularicen su situación sanitaria.

LAVANDINA EN POLVO Y REPELENTES PARA MASCOTAS: RIESGOS SIN REGISTRO NI ORIGEN CLARO

La Anmat dispuso también la prohibición total del producto “Lavandina en Polvo Calitex” tras recibir una denuncia que evidenció su comercialización sin registro sanitario ni datos del fabricante. Este artículo se ofrecía en plataformas digitales con afirmaciones de “elimina el 99,9% de virus y bacterias”, pero carecía de inscripción ante la autoridad sanitaria y no estaba identificado con un establecimiento habilitado.

La presentación en bolsitas con polvo blanco y rótulos incompletos impidió verificar su origen, por lo que se prohibió su elaboración, venta, distribución, uso y publicidad, según la Disposición 6779/2025.

Una situación análoga ocurrió con el producto “Chau Pis”, un desodorante y repelente para perros y gatos, también retirado del mercado. Su envase mencionaba un número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que pertenecía a otra empresa (Axel Química S.R.L.), la cual negó cualquier vínculo con el producto.

Asimismo, la supuesta firma distribuidora no contaba con página web activa ni contacto verificable. Por considerarlo ilegítimo, Anmat prohibió su comercialización y publicidad a nivel nacional, en conformidad con la Disposición 6780/2025.

PROHIBICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO DE AGUA SIN REGISTRO

La Anmat también dio a conocer la restricción para al menos siete marcas de dispositivos para acondicionamiento de agua de red domiciliaria y sus filtros de repuesto: gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan y Electrolux.

Los productos, carentes de registros sanitarios y en algunos casos sin rotulación, fueron objeto de denuncias por la aparición de partículas negras, mal sabor del agua filtrada y casos reportados de síntomas gastrointestinales tras su consumo.

Una de las empresas fabricantes negó la autenticidad de los filtros atribuidos a su marca, lo que fue corroborado por la Anmat en la Disposición 6781/2025. Por estas razones, queda prohibido el uso, comercialización y distribución de estos dispositivos, con el fin de proteger la salud pública y prevenir posibles intoxicaciones o enfermedades.

En todos los casos mencionados, la Anmat dio aviso a las autoridades sanitarias jurisdiccionales locales para que colaboren con los controles y supervisión correspondientes. Además, ordenó la apertura de procedimientos administrativos sancionadores para investigar a fondo las irregularidades detectadas y establecer responsabilidades legales frente a las firmas involucradas.

El organismo regulador hizo un llamado explícito a la población para que eviten la compra y el uso de productos que no cuenten con inscripción sanitaria vigente, advirtiendo sobre los peligros de adquirir artículos por canales informales, especialmente a través de plataformas digitales no reguladas.