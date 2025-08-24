Cada año, la Fiesta Nacional de las Comunidades es uno de los eventos culturales más significativos de Comodoro Rivadavia, reuniendo a diversas colectividades extranjeras que habitan la región.

Este encuentro celebra la riqueza de tradiciones, idiomas, gastronomía y danzas que conforman el entramado multicultural de la Patagonia. El desfile central es uno de sus momentos más esperados, donde el color y la identidad de cada comunidad se lucen ante miles de espectadores.

Sin embargo, la Federación de Comunidades Extranjeras (Fedecomex) anunció la reprogramación del desfile central, previsto originalmente para este domingo 24 de agosto por la tarde. La medida se tomó debido a la alerta vigente por fuertes vientos que afectan a Comodoro Rivadavia.

El evento, que reúne a distintas colectividades extranjeras de la región, se iba a desarrollar desde las 14:00 horas, en la calle José Artigas, entre Isidro Quiroga y Salta, en el barrio José Fuchs. Cabe recordar que el mencionado barrio, que lleva el nombre de uno de los pioneros más influyentes en la historia de Comodoro Rivadavia y la Patagonia, era el escenario ideal para esta fiesta que rescata la memoria y la diversidad cultural.

En esta jornada, unos 20 integrantes de distintas colectividades extranjeras desfilarían luciendo sus trajes típicos, y al finalizar se presentarían danzas populares representativas de sus países de origen.

Además, como parte de la propuesta, se tenía previsto ofrecer chocolate caliente para los niños asistentes, en un gesto de calidez comunitaria.

No obstante, teniendo en cuenta la alerta vigente por fuertes vientos, se decidió trasladarlo a el domingo 31 de agosto a las 14:00, y se realizará en el mismo lugar establecido.

El desfile, uno de los momentos más emblemáticos del evento, incluye la presentación del Inmigrante Pionero Patagónico, junto con una muestra de trajes típicos, música y danzas tradicionales de distintas culturas.

Desde la organización explicaron que la postergación busca garantizar la seguridad del público y de los participantes.

EL ALERTA POR VIENTOS EN COMODORO

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada de este domingo 24 de agosto se registró una ráfaga máxima de 95 kilómetros por hora, registrada a las 3:15.

El fenómeno se enmarca en el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó ráfagas que podrían superar los 105 km/h.

Según el organismo, las ráfagas más intensas se dieron entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, con vientos del sector oeste que oscilaron entre los 60 y 70 km/h.

Aunque el SMN prevé que la intensidad disminuya hacia la tarde, el alerta amarillo continuará vigente en Comodoro y otras localidades de Chubut hasta la noche del domingo.

“Durante la madrugada entramos en alerta naranja; comenzó a disminuir a partir de las 6 o 7 de la mañana; hacia la tarde podría registrarse viento moderado a leve”, explicó Nadia Jones, referente de la oficina local del Servicio Meteorológico en Comodoro.

RECOMENDACIONES