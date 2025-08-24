Alerta por vientos extremos en Neuquén y Río Negro: las ráfagas podrían superar los 120 km/h

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su advertencia sobre intensos vientos en Neuquén y Río Negro, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h, y llamó a la población a extremar precauciones. A continuación, te contamos cuáles son las zonas más afectadas.

El organismo nacional anticipó una jornada complicada para el 24 de agosto. Además de la alerta amarilla por lluvias en la región cordillerana de ambas provincias, se informó que se esperan ráfagas de viento muy fuertes que podrían provocar voladuras de techos, caída de postes y árboles.

Zonas más afectadas

El SMN emitió dos tipos de alerta por viento: amarilla, con ráfagas que podrían llegar a 100 km/h, y naranja, la más severa, que indica que los vientos podrían superar los 120 km/h.

En Río Negro, las áreas más comprometidas son Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y la Cordillera de Ñorquincó. Por su parte, en Neuquén, la zona de Los Lagos, incluyendo Villa La Angostura y alrededores, será la más afectada.

En estas regiones, también se esperan lluvias persistentes, algunas localmente fuertes. Según el SMN, el temporal comenzará durante la tarde y se prevé que la situación mejore hacia el atardecer.