Alerta por nevadas y fuertes vientos en Chubut: ¿Cuáles serán las zonas afectadas?

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, comunicó la extensión del área bajo alerta amarilla por nevadas, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. Esta advertencia estará vigente durante la mañana y el mediodía del martes 24 de junio.

Las condiciones climáticas adversas afectarán las siguientes regiones: Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

Se anticipan acumulaciones de nieve que oscilarán entre los 20 y 40 centímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse cantidades mayores.

