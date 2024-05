Alerta por la “nueva droga” que atrapa a los adolescentes: "Nenes de 12 años están haciendo apuestas online”

La creciente accesibilidad a dispositivos electrónicos y la proliferación de juegos en línea han contribuido a que cada vez sean más los menores de edad que caigan en la problemática de la adicción. Se manifiesta a través de comportamientos compulsivos alrededor de los juegos de azar, videojuegos, apuestas en línea, entre otros.

Y generan además graves consecuencias para el desarrollo físico, emocional y social de los menores, por lo que es vital que se tomen medidas preventivas y de concientización al respecto. Así lo entendió el Concejo Deliberante que aprobó - días atrás - una ordenanza destinada a combatir la ludopatía online entre los jóvenes.

La licenciada en psicología especializada en Ludopatía y otras adicciones comportamentales, Débora Blanca, y también directora de "Lazos en juego" y autora de cuatro libros publicados sobre la temática, habló con ADNSUR sobre esta nueva adicción que afecta a los más chicos.

“Lo que está pasando ahora es inédito y preocupante porque estamos hablando de ludopatía en los chicos. Es extraño porque para apostar, por ley, hay que ser mayor de 18 años y un menor de 18 no podría tener acceso a la apuesta, sin embargo, lo que está pasando es que los chicos a partir de los 12 años están apostando”, señaló.

Se conoció que por lo menos el 80% de los adolescentes en Argentina apuestan en plataformas online sin ningún tipo de restricción o control.

La profesional reconoció que en esta etapa de la vida es fundamental cuidar a los adolescentes porque “su cerebro todavía está inmaduro en relación a ciertos frenos inhibitorios, por ejemplo al tema del control de los impulsos. Eso llega un punto de consolidación de maduración un poco más adelante, por eso hay que cuidar a los chicos de un acceso directo a un montón de prácticas o de consumos”.

A continuación, la psicóloga explicó que “hace 20 años que me especializo en ludopatía y nunca había trabajado con adolescentes, porque no apostaban. En 2011, cuando el juego online se legalizó en España, mis colegas comenzaban a encontrar los efectos espantosos de que los pibes empezaban a apostar y a mí me resultaba lejano porque nosotros todavía estábamos hablando de lo que le pasaba a la señora que estaba toda la noche frente a la máquina tragamonedas y que no paraba de jugar”.

Pero el escenario cambió a partir de 2020, explicó la especialista cuando esta práctica fue legalizada en Argentina. “Lo que más está creciendo en los chicos son las apuestas deportivas en un país como el nuestro que es tan futbolero y donde todos piensan que saben de fútbol. Pero la trampita de la puesta deportiva es que lo que te venden es que si sabes de deporte, vas a ganar y esto claramente no es así".

A UN CLICK DE DISTANCIA

Con el celular en la mano se abre un mundo de posibilidades: billeteras electrónicas y apuestas online ilimitadas y sin control, pero ¿Cómo llegan a estos sitios de apuestas?

Suelen hacerlo “Invitados” por influencers, modelos o deportistas que publicitan estos espacios, a partir de ahí los chicos apuestan y apuestan. En general lo que sucede tanto en el online como en el presencial, es que la primera vez se gana, segunda es gana y la tercera se pierde. Y comienza una especie de revancha para recuperar lo perdido.

La especialista aclaró que no todo aquel que juega se va a transformar en un ludópata, sino que a esta situación se llega por una multiplicidad de causas.

"Si una persona está vulnerable porque se murió alguna persona importante, porque perdió el trabajo, porque se jubiló, porque sus hijos se fueron de la casa y no sabe qué hacer, porque el marido le fue infiel o la mujer; situaciones de la vida que nos angustian, si en ese momento cae el juego y encima a veces esa persona viene de una familia en donde el juego era parte de lo cotidiano o donde hubo historias de pérdidas, de familias que se quedaron sin nada porque lo perdieron en el juego, siempre hay más condiciones para repetir esa historia y se puede armar un enganche adictivo", explicó Blanca.

Con lo cual, subrayó que "un menor de 18 tiene prohibido jugar. Entonces hay que hacer las cosas de tal modo que no puedan tener acceso porque hay riesgos si hay un contacto directo con ciertas prácticas o con sustancias que generan un efecto de adrenalina o de cierta, anestesia o es narcotizante. De estos se encargarán los padres, el Estado y los estamentos para cuidar a los pibes porque es normal que en la adolescencia un pibe quiera transgredir, pero acá ni siquiera transgresión sino que está absolutamente facilitado".

¿PROHIBIR O REGULAR?

La recomendación siempre pasa por el diálogo entre padres e hijos. “Estar atentos y no naturalizar -agregó- fijarse cómo es el manejo del dinero y no darles de más para que ellos lo administren. Es preferible que los chicos pidan cuando necesitan. Existe el control parental para los celulares, fijarse dónde los chicos entran y no solo a los sitios de juegos, está aumentando el consumo de pornografía en chicos", sostuvo.

Y agregó que "entonces hay que hacer campañas de prevención, dar charlas, talleres, ver qué se hace con las billeteras virtuales, con el juego online, los influencers. El estado tiene que aparecer porque está para cuidarnos, si quedamos solo en manos del mercado, estamos en problemas”