Las autoridades sanitarias de la provincia del Chubut confirmaron un caso de hantavirus en una paciente oriunda de la localidad de Corcovado, quien se encuentra internada en estado delicado. La notificación del caso activó de inmediato los protocolos de salud pública para contener un posible brote, procediendo a la identificación y aislamiento preventivo de todos los contactos estrechos de la mujer.

La comunicación oficial se recibió cerca de la medianoche del viernes 17 de octubre desde la Dirección del Hospital Rural de Corcovado. En ella se informó que un paciente residente de esa localidad estaba ingresado en la terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel (HZE) con un diagnóstico probable de hantavirus.

El estado de la paciente

La mujer, que reside en una vivienda de Corcovado junto a su esposo, dos hijas, suegra y cuñado, comenzó a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad el pasado lunes 13 de octubre. El cuadro clínico inicial se caracterizó por decaimiento general, fiebre alta y sintomatología gastrointestinal.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Con el correr de los días, su estado de salud se complicó y evolucionó con una marcada dificultad respiratoria, uno de los signos más graves de la infección por hantavirus. Esta situación crítica derivó en su ingreso a la unidad de terapia intensiva del HZE el día 17 de octubre, donde requirió de inmediato asistencia respiratoria mecánica (ARM). Al cierre de este informe, el laboratorio del hospital confirmó el diagnóstico mediante la técnica de PCR. El paciente continúa conectado al respirador, aunque con sus parámetros hemodinámicos estables.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Investigación epidemiológica: la hipótesis de la leña

Una vez notificado el caso, los equipos de epidemiología comenzaron el relevamiento para determinar el origen del contagio. Según la información obtenida a través de entrevistas con sus familiares, la mujer y su entorno permanecían la mayor parte del tiempo dentro de los límites de su domicilio. No refirieron la realización de viajes recientes a otras zonas ni se identificaron otras personas adultas con síntomas compatibles entre sus vínculos cercanos.

El dato clave surgió del testimonio de su esposo, quien informó que aproximadamente diez días antes del inicio de los síntomas, realizó tareas de acopio de leña en el domicilio. Dicha leña provenía de una zona de bosque cercana a la localidad, un ambiente propicio para la presencia de roedores colilargos, el principal vector del hantavirus. Esta actividad se perfila como la principal hipótesis de la vía de contagio.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Active el protocolo de control y prevención

A partir de la notificación del caso sospechoso, el equipo del Ministerio de Salud del Chubut comenzó con la identificación de todos los contactos estrechos, tanto familiares como personal sanitario, que tuvieron un vínculo directo con la paciente. El objetivo fue proceder de manera urgente con el aislamiento respiratorio selectivo (ARS), una medida preventiva crucial para evitar la propagación de la enfermedad en su forma de transmisión de persona a persona.

Desde el domingo 19 de octubre se instrumentaron las siguientes medidas de ARS:

Seis familiares directos fueron identificados como contactos estrechos de alto riesgo y cumplen el aislamiento en tres viviendas diferentes dentro de Corcovado.

Cinco contactos estrechos de alto riesgo, pertenecientes al personal sanitario del Hospital Rural de Corcovado que atendió a la paciente en primera instancia, también cumplen la medida preventiva en la misma localidad.

Además, dos contactos estrechos considerados de bajo riesgo, que residen en la localidad de Esquel, están bajo un estricto seguimiento clínico por parte del personal de salud de esa ciudad.

Abordaje ambiental y seguimiento virológico

En cumplimiento con el protocolo sanitario para hantavirus, personal de los departamentos de Salud Ambiental y de Zooantroponosis del Área Programática Esquel se trasladó a Corcovado. El día lunes 20 de octubre los equipos iniciaron el relevamiento ambiental en el lugar de residencia de la paciente.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Las acciones en el terreno continuarán con la captura de roedores y su posterior procesamiento, tanto en el perímetro del domicilio afectado como en el lugar de donde se extrajo la leña. El objetivo es enviar las muestras recolectadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para su análisis y confirmación de la circulación del virus en la población de roedores de la zona.

Paralelamente, durante esta semana, el personal del laboratorio del HZE comenzará con el primer muestreo de seguimiento virológico en todos los contactos estrechos aislados, para monitorear su estado de salud y detectar cualquier posible contagio de manera temprana.