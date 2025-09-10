Un incendio desatado en una vivienda ubicada a pocos metros de una escuela del barrio Astra, en la zona norte de Comodoro, generó alarma entre los vecinos.

El fuego se inició pasadas las 17 y en el lugar trabajan al menos dos dotaciones de bomberos, según informaron fuentes del caso a ADNSUR. Aunque siguen las tareas, el incendio ya habría sido controlado.

Un impresionante incendio arrasó con una casa

Un incendio consumió nuevamente una vivienda en el barrio Ceferino Namuncurá durante la madrugada de este miércoles. El siniestro ocurrió pasadas las 00:30 en la calle Jesús Marcial al 900, entre Almafuerte y Laferrere.

La propiedad ya había sido escenario de un hecho similar el pasado 27 de febrero cuando las llamas también provocaron pérdidas totales. En esta ocasión, el fuego volvió a extenderse por toda la estructura de la vivienda que quedó completamente destruida.

El Sargento Pablo Figueroa, del Destacamento de Bomberos N°1, explicó en diálogo con ADNSUR que "tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico de los vecinos y rápidamente nos acercamos al lugar a trabajar”, señaló.

En la casa se encontraba el propietario al momento del inicio de las llamas, aunque logró ponerse a salvo y no sufrió lesiones. Figueroa confirmó que el incendio se habría originado por un cortocircuito, motivo similar al anterior siniestro.