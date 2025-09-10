COMODORO
Alerta por el incendio de una casa que linda con una escuela del barrio Astra
El fuego se inició cerca de las 17. Trabajan en el lugar dos dotaciones de bomberos.
Un incendio desatado en una vivienda que linda con una escuela del barrio Astra, en la zona norte de Comodoro, generó alarma entre los vecinos.
El fuego se inició pasadas las 17 y en el lugar trabajan al menos dos dotaciones de bomberos, según informaron fuentes del caso a ADNSUR.
Noticia en desarrollo
