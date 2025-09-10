Un incendio desatado en una vivienda que linda con una escuela del barrio Astra, en la zona norte de Comodoro, generó alarma entre los vecinos.

El fuego se inició pasadas las 17 y en el lugar trabajan al menos dos dotaciones de bomberos, según informaron fuentes del caso a ADNSUR.

Noticia en desarrollo

