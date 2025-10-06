Alerta naranja por vientos intensos en Chubut: se esperan ráfagas de 120 km/h en algunas zonas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por intensos vientos que afectará a gran parte del territorio provincial durante la tarde del martes 8 de octubre.

Según el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar hasta los 120 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Además, las mismas zonas podrían volver a verse afectadas entre la madrugada y el mediodía, y nuevamente durante la noche, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Por otro lado, las áreas bajo nivel de alerta amarilla también experimentarán condiciones ventosas durante la jornada del miércoles 8, con vientos del oeste entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Desde Protección Ciudadana recomiendan extremar las precauciones, asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se puede comunicar al 0800-666-2447.

Alerta por lluvias en la Cordillera chubutense

Desde el SMN indicaron que se emitió una alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30mm, pudiendo ser superados de forma puntual.No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas”.

