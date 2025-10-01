En la jornada inicial de octubre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly enfrentan una de las condiciones meteorológicas más adversas y ventosas registradas en lo que va del año 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos que afecta a la zona, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora, provocando diversas medidas de prevención en toda la comunidad, especialmente en el ámbito educativo.

El registro más alto se dio a las a las 13, con ráfagas de 122 k/h, según informó Daniel Wiertz, del Servicio Metereológico, quien adelantó que se espera que por la tarde baje la intensidad del viento.

Las ráfagas provocaron destrozos en algunas partes de la ciudad, con la voladura de un techo en el kilómetro 12, que provocó un corte de luz en la zona, postes caídos y otras emergencias que tuvo que atender Defensa Civil. Además, y de acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, se interrumpió el tránsito entre Comodoro y Caleta Olivia por la ruta nacional N° 3.

ESCUELAS SUSPENDIERON LAS CLASES EN EL TURNO TARDE

Ante la magnitud y previsibilidad del fenómeno meteorológico, varias escuelas de Comodoro Rivadavia tomaron la decisión de suspender las clases del turno tarde para preservar la seguridad de estudiantes, familias y docentes. Esta medida preventiva refleja un compromiso con el cuidado ante eventos naturales que presentan riesgos potenciales.

Entre las primeras instituciones que comunicaron la suspensión de clases en el turno vespertino se encuentran el colegio Dean Funes, el Instituto María Auxiliadora y la Escuela de Biología Marina, la Escuela N° 7702 y Savio.

Estas escuelas enviaron comunicados oficiales a los padres y tutores, informando que la asistencia no será obligatoria y que priorizarán la seguridad de todas las personas involucradas. Además, indicaron que continuarán evaluando la situación para decidir las actividades del día siguiente según la evolución del clima.

Por su parte, el colegio Abraham Lincoln y el Instituto Austral no suspenderán las clases, pero informaron a ADNSUR que no correrán las faltas. La misma decisión tomó la Escuela N° 760.

UNA FACULTAD SIN CLASES PRESENCIALES

En consonancia con las medidas preventivas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco emitió un comunicado en el que solicita a su planta docente que las clases programadas para este miércoles 1 de octubre se realicen de forma virtual.

Esta decisión se basa en la alerta naranja vigente y la intención de minimizar riesgos para estudiantes y educadores, evitando traslados y exposiciones innecesarias durante las horas con mayor intensidad de viento.

El cambio a la modalidad virtual busca mantener el desarrollo académico sin interrupciones estructurales, garantizando la continuidad pedagógica a la vez que se prioriza la seguridad en una situación climática compleja.

SUSPENDIERON LOS COLECTIVOS A ZONA NORTE

La empresa de transporte Patagonia Argentina anunció la suspensión temporal del servicio de colectivos que circulan hacia Zona Norte. La medida busca resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores ante las condiciones climáticas adversas.

Según informaron desde la empresa, las unidades que ya están en recorrido completarán su trayecto, pero no se autorizará la salida de nuevos colectivos desde la base hasta que las ráfagas disminuyan.

La suspensión, que se implementó a partir de este miércoles al mediodía, se mantendrá al menos hasta las 15.30 horas, aunque podría prolongarse si persisten las condiciones de viento intenso, detallaron desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

ALERTA NARANJA POR FUERTES VIENTOS EN COMODORO

Según el SMN, el fenómeno se origina con vientos del sector oeste que empiezan con velocidades sostenidas entre 60 y 75 km/h, pero que se incrementan con ráfagas muy intensas que pueden superar los 120 km/h en determinados momentos del día.

Esta situación se presenta particularmente intensa durante la mañana y se espera que perdure hasta entrada la tarde. El Servicio Meteorológico enfatizó que estas ráfagas de viento representan una de las jornadas más significativas durante las últimas semanas en cuanto a intensidad y persistencia.

El organismo recomendó a la población tomar precauciones extremas para evitar riesgos personales y materiales. Entre las recomendaciones, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurarse de cerrar puertas y ventanas, evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras que puedan caer y, en general, reducir desplazamientos innecesarios hasta que mejore la situación meteorológica.