Alerta naranja por ráfagas muy intensas en Comodoro y otras zonas de Chubut: podrían superar los 120km/h

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja y otra amarilla por vientos que afectará varias localidades de Chubut durante la noche del sábado 23 de agosto, incluyendo Comodoro Rivadavia.

La contingencia climática también se sentirá durante casi todo el día del domingo 24 en lo que será una jornada muy inestable en la que las autoridades recomiendan evitar salir a la calle.

Según el informe, se prevé que los vientos soplen desde el sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 120 km/h en las zonas comprendidas por la alerta naranja para el domingo 24 por la madrugada. En las áreas bajo alerta amarilla, se estiman intensidades de hasta 100 km/h.

La parte más fuerte impactará en los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Río Senguer, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Escalante y el oeste de Mártires y Telsen.

Respecto de la parte menos intensa, será en la costa de Biedma, Florentino Ameghino, este de Mártires y Telsen, Gaiman y las mesetas de Biedma, Florentino Ameghino y Rawson.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

Tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No refugiarse en cercanía de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

También rige una alerta amarilla por lluvias fuertes en la cordillera de Chubut

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias que impactará en varias regiones de Chubut durante la mañana y el mediodía del domingo 24 de agosto.

El organismo prevé que en las zonas bajo alerta naranja se registren precipitaciones acumuladas de entre 40 y 90 milímetros, pudiendo superar estos valores en forma localizada. En sectores elevados, existe la posibilidad de que las lluvias se mezclen con nieve, especialmente en la cordillera y áreas de mayor altitud.

Por su parte, el alerta amarilla alcanza a las regiones que podrían recibir entre 15 y 30 milímetros de lluvia , con posibles excedentes puntuales. En estos sectores altos, las precipitaciones también podrían presentarse como nieve o lluvia y nieve mezclada.

Respecto de la advertencia naranja, afectará las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Tehuelches y Languiñeo, mientras que la de menor intensidad abarcará las mesetas los mismos departamentos mencionados.

Recomendaciones