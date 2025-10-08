Alerta naranja por fuertes vientos en Comodoro: se esperan ráfagas de hasta 120 km/h este miércoles

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se preparan para una jornada ventosa este miércoles 8 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos intensos que afectarán a toda la zona sur de Chubut, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h.

Ante este panorama, algunos establecimientos educativos emitieron recomendaciones a las familias para que, de ser posible, eviten enviar a los chicos a clases, con el objetivo de reducir cualquier tipo de riesgo.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y evitar circular innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad del viento.

⚠️ ALERTA NARANJA

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por intensos vientos que afectará a gran parte del territorio provincial durante la tarde del miércoles 8 de octubre.

Según el informe oficial, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar hasta los 120 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Se prevé que los vientos disminuyan hacia horas de la noche, pero se mantendrían alrededor de los 100 km/h. En tanto, para el jueves 9 de octubre, no hay alertas vigentes por vientos hasta el momento.

Desde el comienzo de la primavera, el pasado 21 de septiembre, la presencia del viento se ha vuelto casi constante en el pronóstico diario en la ciudad petrolera y en toda la zona sur de Chubut. Sin embargo, también ha habido aumento de las temperaturas, con mínimas por encima de los 10 °C.

Desde Protección Ciudadana recomiendan extremar las precauciones, asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se puede comunicar al 0800-666-2447.