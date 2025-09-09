Alerta naranja en Neuquén y Río Negro: se esperan 70 cm de nieve y lluvias intensas en algunas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este martes 9 de septiembre, debido a lluvias y nevadas en diversas áreas de la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Según el organismo, se esperan precipitaciones de intensidad variable, con acumulaciones importantes de nieve que podrían superar los 70 cm en las zonas más altas. Además, se anticipa una disminución de la visibilidad por el viento blanco. Estas condiciones podrían afectar el tránsito en las rutas, especialmente en las áreas de montaña.

Neuquén: alerta amarilla por lluvias y nevadas

Las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín se encuentran bajo alerta amarilla. Se prevén lluvias de diversa intensidad, algunas de ellas fuertes y localizadas, con acumulados de entre 20 y 40 mm, que podrían superar esos valores en algunos puntos.

También se esperan nevadas de intensidad variable, algunas incluso intensas en ciertas zonas, con acumulados de nieve que podrían llegar a los 40 cm y, en algunos casos, superar este pronóstico.

En las cordilleras de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé se espera un panorama de nevadas de distinta intensidad, con acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 cm, que podrían ser superiores en áreas puntuales.

Asimismo, rige una alerta por lluvias, con precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 60 mm, superando este rango en algunas zonas. En las zonas más altas se podría generar una importante reducción de visibilidad debido al viento blanco, mientras que en las áreas más bajas podría haber lluvia mezclada con nieve.

Río Negro: alerta naranja por lluvias y nevadas

En Río Negro, las zonas de Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó están bajo alerta naranja. Se prevén lluvias de distinta intensidad, algunas localmente intensas, con acumulados entre 20 y 40 mm y la posibilidad de que estos valores se superen en puntos específicos.

Además, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 40 cm y condiciones de visibilidad reducida en las zonas más altas debido al viento blanco.