Comodoro Rivadavia amaneció este miércoles 8 de octubre, bajo un alerta naranja por fuertes vientos, con ráfagas que en algunos sectores superan los 120 kilómetros por hora. En una ciudad donde el viento es parte del paisaje cotidiano, muchas veces los comodorenses tienden a subestimar los avisos meteorológicos.

Sin embargo, el instructor de manejo defensivo Gabriel Murphy remarcó que estos días de ráfagas intensas requieren una atención especial y medidas preventivas antes de salir a la calle.

“La primera recomendación es no subestimar las alertas. En la Patagonia estamos acostumbrados al viento, y muchas veces pensamos que el alerta amarilla o naranja no es para tanto. Pero ese exceso de confianza puede jugar en contra. Hay que planificar y prever antes de moverse”, explicó Murphy.

Según detalló, el primer paso para conducir de forma segura es evaluar si realmente es necesario salir. “Si no se tienen que mover, lo mejor es quedarse. No solo por el control del vehículo, sino por todo lo que implica un viento fuerte: voladuras de objetos, cortes de energía que afectan los semáforos, y visibilidad reducida. Cada factor suma riesgo”, indicó.

EN RUTA: VELOCIDAD REDUCIDA Y CONTROL CONSTANTE

El especialista aclaró que el riesgo no es el mismo dentro de la ciudad que en ruta. En zonas urbanas, el viento suele afectar menos la estabilidad del vehículo por la baja velocidad. Sin embargo, en ruta los peligros se multiplican.

“El compromiso de la estabilidad aparece cuando se maneja en ruta, porque generalmente se circula más rápido. La recomendación básica es bajar la velocidad, trabajar con marchas bajas y mantener el control del volante firme. A menor velocidad, hay mejor adherencia y mayor capacidad de reacción”, detalló. Además, remarcó que el tipo de viento también influye. No es lo mismo tener viento de frente, de cola o lateral.

QUE HACER SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

Murphy explicó que el viento de frente genera mayor consumo de combustible, especialmente en viajes largos, aunque no representa mayores complicaciones en el control del vehículo. El viento de cola, en cambio, puede parecer más “amable”, pero exige atención:

“El viento desde atrás puede generar que el vehículo levante temperatura, porque hay menor refrigeración. En viajes largos conviene estar atento al indicador del motor y evitar exigirlo de más”, advirtió.

El más peligroso de todos es el viento lateral, especialmente en zonas abiertas o al atravesar cañadones. “El viento lateral es el más complicado en cuanto a la estabilidad. Exige sostener con fuerza el volante y tener cuidado con los sobrepasos. Cuando pasamos cerca de un camión o colectivo, se producen movimientos de succión y liberación de energía. Si el viento te venía empujando y de golpe desaparece porque el camión te tapa, podés perder el control en segundos”, explicó.

Por eso, el instructor insistió en evitar los sobrepasos en jornadas de vientos intensos, y estar especialmente atentos en zonas de cañadones o curvas expuestas, donde el viento patagónico —“arrachado”, como lo define— puede sorprender con ráfagas repentinas.

“El viento acá no es constante, cambia por la geografía. Vas bien, y de golpe te sacude. A los que manejamos hace años ya nos pasa, pero hay que tener en cuenta que en el tránsito también hay gente nueva en la zona o conductores sin experiencia en este tipo de condiciones. Eso aumenta el riesgo general”, agregó.

VEHÍCULOS GRANDES Y EL RIESGO DEL VUELCO

Consultado sobre los camiones o vehículos de gran porte, Murphy confirmó que la masa y la superficie expuesta al viento son determinantes.

“A mayor masa y mayor superficie, hay más resistencia al viento y, por lo tanto, más posibilidad de desestabilización. Un camión vacío, por ejemplo, es más vulnerable que uno cargado. Se han visto casos en el Cañadón Ferrays o en el Infiernillo donde el viento literalmente los ha volcado”, señaló.

Aun así, el instructor destacó que los autos más chicos no están exentos de peligro. Si bien el viento no los desestabiliza con tanta facilidad, sí puede arrastrar piedras o polvo, afectando la visibilidad o dañando parabrisas y ventanillas.

“Acá tenemos mucha greda, piedra chica, polvo costero… eso el viento lo levanta y te puede romper un vidrio o esmerilar el parabrisas. Quizás no te saca de la ruta, pero te deja sin visibilidad y ahí empieza otro tipo de riesgo”, indicó.

¿CONVIENE UN POCO ABRIR LAS VENTANILLAS?

Murphy también fue consultado sobre una vieja recomendación popular: abrir un poco las ventanillas para reducir la presión del viento lateral. Su respuesta fue prudente.

“Sí, hay quienes dicen que abriendo los dos vidrios, el viento pasa y no se embolsa. Pero la realidad es que cambia poco la resistencia. Para que funcione, tendrías que abrirlos por completo, y eso trae otros problemas: entra polvo, tierra, mugre. Además, el vidrio cerrado aporta rigidez al marco del vehículo, y bajarlo le quita resistencia. Así que yo no lo recomiendo como una regla general”, explicó.

Finalmente, el instructor resumió que la clave es la prevención y el sentido común: “No hay recetas mágicas. Cada situación es distinta. Pero si hay alerta, si el viento está fuerte y no hay necesidad real de salir, lo mejor es no hacerlo. Y si hay que hacerlo sí o sí, manejar despacio, con el volante firme, sin sobrepasos y con la atención puesta al 100%. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para manejar con seguridad.”

Con ráfagas que seguirán golpeando la ciudad durante toda la jornada, la recomendación principal sigue siendo la de evitar circular si no es indispensable.

En una Comodoro acostumbrada al viento, la experiencia de los conductores locales es una ventaja, pero también puede ser un arma de doble filo si se transforma en confianza excesiva.

Como recordó Murphy, el viento patagónico puede sorprender incluso al más experimentado, y la diferencia entre un susto y un accidente grave muchas veces está en una simple decisión, esperar a que pase la ráfaga antes de salir.