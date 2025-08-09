Alerta meteorológica por lluvias muy fuertes en parte de Chubut: ¿a qué sectores afectará?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para un sector de la provincia del Chubut.

Según el pronóstico, el fenómeno iniciará en horas de la noche de este domingo 10 de agosto. Las precipitaciones continuarán más adelante, aunque con menor intensidad en lo que será una jornada también con bajas temperaturas.

El SMN indicó que se esperan lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros. En algunos puntos, los registros podrían superar estos valores de forma puntual. En determinadas áreas, las precipitaciones podrían presentarse en forma mixta, combinando lluvia y nieve, especialmente en sectores de mayor altitud.

Las zonas bajo alerta son las cordilleras de Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Cushamen. Además, se prevé que también impacten en Bariloche y en las cordilleras de Ñorquincó y Pilcaniyeu.

El organismo meteorológico recomendó a la población tomar precauciones ante el evento climático. Entre las sugerencias, señaló evitar actividades al aire libre durante el período de vigencia de la alerta.

También aconsejó no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. La acumulación de residuos o elementos en desagües puede dificultar el drenaje y generar anegamientos. Otra de las recomendaciones es mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, ya que la crecida de cursos de agua o la inestabilidad del terreno podrían representar un riesgo.

Las alertas de nivel amarillo se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, la combinación de lluvias persistentes y temperaturas bajas podría complicar la circulación en rutas y caminos de montaña.

En las últimas semanas, la cordillera de Chubut registró episodios de lluvias y nevadas que afectaron la transitabilidad en pasos fronterizos y rutas provinciales. Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento permanente de la situación.

Vialidad Nacional y Vialidad Provincial reiteraron la necesidad de circular con precaución, verificar el estado de las rutas antes de viajar y portar cadenas en los vehículos en zonas de montaña.