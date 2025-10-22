Cálido y húmedo que se combina con el ingreso de aire frío, lo que genera tormentas eléctricas, lluvias dispersas y ráfagas de viento. Las condiciones se mantendrán durante toda la jornada del lunes y la madrugada del martes, afectando tanto a los valles como a la zona cordillerana.

Neuquén capital: calor, chaparrones y tormentas nocturnas

En la ciudad de Neuquén, el clima será cálido e inestable, con una máxima de 27 grados y cielo parcialmente nublado durante el día. Hacia la noche se espera la formación de tormentas eléctricas acompañadas por chaparrones, con una temperatura mínima de 10 grados. Las ráfagas de viento alcanzarán los 35 km/h, principalmente hacia el final de la tarde.

Añelo: viento intenso y tormentas

La localidad de Añelo también se verá afectada por la inestabilidad. Se anticipa una máxima de 26 grados y cielo parcialmente nublado, con tormentas eléctricas y lluvias durante la noche. El viento será protagonista del día, con ráfagas que superarán los 50 km/h, manteniéndose firmes durante toda la jornada.

Zapala: cielo cubierto y viento moderado

En Zapala, el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante todo el día, con una temperatura máxima de 22 grados. Por la noche, el clima seguirá nublado, la mínima descenderá a 8 grados y las ráfagas llegarán a los 34 km/h.

Tormentas y frío en la cordillera

Tanto San Martín de los Andes como Villa La Angostura tendrán una jornada fría y nublada, con una temperatura máxima de 13 grados y cielo cubierto. Durante la noche se espera un marcado descenso térmico, con mínimas de hasta -4 grados y viento leve sin ráfagas significativas.

El norte provincial también bajo alerta

En Chos Malal, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 22 grados y mínima de 9 grados por la noche. Se prevén ráfagas de hasta 33 km/h durante el día y un aumento de la nubosidad hacia el final de la jornada.