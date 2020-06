RAWSON (ADNSUR) - Desde Sindicato de Conductores Navales (SI.CO.NA.RA) manifestaron la preocupación por la situación de los trabajadores de la zafra del langostino y reclaman al Gobierno del Chubut la implementación de medidas sanitarias ante la llegada de 70 barcos procedentes de Mar del Plata. Aseguran que los puertos de nuestra provincia no cuentan con protocolos. Además, menciona que -como "aparentemente" no había virus en tránsito- lo que los pescadores estuvieron con sus familias al bajar de los barcos.

Jorge Maldonado, dirigente del gremio, expresó a El Chubut que "hace más de 45 días estamos solicitando un protocolo para implementar en los puertos" debido a que entre el miércoles y jueves próximo arribaran a la zona de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Camarones unos 70 barcos para la zafra de langostino.

Además, el referente de los trabajadores portuarios añadió "no sabemos cómo vamos a ingresar a esas personas a la provincia". "El empresario quiere pagar a los testeos, pero no nos dicen donde lo tenemos que hacer. Aparentemente se esta haciendo todo para que no vengan", indicó, según reseña El Chubut.

Por su parte, la flota amarilla de Rawson anunció la suspensión de actividades luego de que se confirmaran los casos positivos de coronavirus entre los tripulantes de la embarcación, en su mayoría oriundos de Rawson, y que se encuentran en comodoro Rivadavia.

Al respecto, Maldonado consideró que se podrían haber tomado otras previsiones, y remarcó que los tripulantes ya venían con síntomas hacia una semana, pero no les habían realizado los testeos.

"Desde el 4 de junio estuvieron unos días por temporal y vinieron a visitar familiares como lo hacemos todos los que navegamos, pero supuestamente no había virus en tránsito", indicó.

Para finalizar, el dirigente gremial, cuestionó la falta de protocolos, debido a que la tripulación aguardó 24 horas en la embarcación, con las bajas temperaturas esperando el resultado de los testeos, mientras en otros lugares los trasladan a hoteles, por tener el protocolo implementado.