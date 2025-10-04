Alerta en Neuquén: se esperan ráfagas de 90 km/h, tormentas y nevadas en la cordillera

El breve “veranito” de los últimos días quedó atrás: el tiempo desmejora en la provincia de Neuquén y se espera un fin de semana marcado por ráfagas intensas de viento, lluvias y un marcado descenso de la temperatura.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que comenzó a ingresar un frente frío que traerá lluvias y, en la zona cordillerana, también nevadas. El pronóstico anticipa inestabilidad, tormentas aisladas y noches frías.

En la ciudad de Neuquén, la AIC prevé para este sábado cielo nublado, una máxima cercana a los 22°C y vientos moderados entre 55 y 57 km/h. El domingo se presentará más inestable, con chances de tormentas, una máxima de 17°C y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h hacia la noche.

Gran parte de Chubut está bajo una alerta amarilla por lluvias muy fuertes: podrían alcanzar los 50 milímetros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide con el diagnóstico, aunque advierte condiciones más extremas. Para este sábado, la máxima también rondará los 22°C, pero con ráfagas de entre 70 y 78 km/h en la mañana, que continuarán durante la tarde y la noche. El domingo, en tanto, seguirá mayormente nublado, con menos viento, mínima de 8°C y máxima de 17°C.

Alertas en el interior neuquino

El viento será aún más intenso en el interior de la provincia. El SMN emitió una alerta amarilla para este sábado en el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín; el oeste de Añelo y Pehuenches; el sur de Chos Malal y el departamento Minas. Se prevén vientos del oeste entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Ante esta situación, se recomienda:

Primavera en la Patagonia: el SMN advirtió que se esperan temperaturas más altas de lo normal

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

También rige alerta por lluvias

El SMN sumó además una alerta amarilla por lluvias durante toda la jornada del sábado, que afectará a la cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

En esas zonas cordilleranas, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 30 y 50 mm en 24 horas, mientras que en áreas de meseta se esperan entre 10 y 20 mm. Incluso, en las cotas más altas no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve combinadas.