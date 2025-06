El comercio en Comodoro Rivadavia enfrenta un panorama desafiante en medio de un contexto económico nacional marcado por la inflación persistente, el acceso limitado al crédito y un consumo que no termina de reactivarse.

Las fechas claves del calendario comercial, como el Día del Padre, sirven como un termómetro para medir en que estado se encuentra el sector, pero en esta ocasión dejaron en evidencia una tendencia preocupante. Las ventas no crecen y muchos negocios no logran sostenerse en el tiempo.

La situación, que no es exclusiva de Comodoro sino que se replica en diversas ciudades del país, pone en alerta a los comerciantes locales, que deben lidiar con márgenes cada vez más ajustados, costos elevados y una demanda debilitada. En este contexto, Sebastián Aguirre presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro, habló con “Buen Día Comodoro”, por SETA TV y dio un panorama del rubro.

Aguirre señaló que, aunque algunas fechas comerciales importantes como el Día del Padre suelen ser una oportunidad para reactivar las ventas, en esta ocasión no se observó un impacto positivo. “Fue una fecha mala, con pocas ventas y márgenes muy reducidos”, explicó, y agregó que este fenómeno no es aislado, sino que se viene dando desde hace tiempo.

Además, destacó que el Día del Padre perdió espacio frente a otros festejos como el Día del Niño o el Día de la Madre, cuando se realizan compras de regalos de mayor valor. En general, las ventas en rubros como electrónica, indumentaria, artículos de tocador, afeitadoras y cuchillería han bajado, y la elección de regalos se orienta cada vez más hacia objetos simbólicos o de uso práctico, pero de menor costo.

“No tengo números, no nos pudimos hacer números de ver cómo fueron las ventas en carnicerías o en alguno otro de rubros de ese tipo donde por ahí nos puede indicar un poco el pulso, si se privilegió por ahí una reunión familiar que alguna otra cuestión. Pero sí te diría que en el caso de de de ventas del día del padre, este, las ventas fueron bastante acotadas”, señaló.

Otro dato preocupante es que, a pesar del aumento de precios, la facturación nominal se mantiene más o menos igual que hace dos años, lo que indica que el consumo real está estancado o en retroceso. Según Aguirre, esta realidad es difícil de modificar y responde a factores estructurales, como el acceso complicado a créditos, los altos intereses bancarios y una estructura financiera rígida para los comercios.

En tanto, aclaró que esta situación “depende mucho de la espalda (del comercio), de cómo se esté apalancando, del ahorro, de cómo maneja su estructura de costos. No tiene, una definición o una respuesta lineal en ese sentido. Lo que sí digo es que hoy hay tres o cuatro variables que se vienen marcando que son bastante claras”.

“A muchos rubros no le queda otra que volcarse a ese tipo de de cuestiones, el los acuerdos en descubierto también son caros, digamos. Los intereses que pagás por financiarte con recursos no propios, son caros. Entonces, tenés que ver de qué manera compaginás todo el andamiaje financiero que tenés que hacer para mantener, una actividad en funcionamiento”, agregó.

LA SITUACIÓN DE LOS HOTELES

El impacto negativo también se siente en el sector turístico y hotelero, directamente afectado por la contracción de la actividad petrolera y minera en la región. La baja en el movimiento de pasajeros afecta la rentabilidad de los establecimientos vinculados a esa actividad.

“Particularmente Comodoro Rivadavia tiene una impronta bastante particular. Por ahí la actividad en el movimiento en cuanto al tránsito de pasajeros y ya eventualmente se queden en Comodoro tiene mucho que ver con una actividad empresarial, con el petróleo y con la minería. Hablando de zona norte de Santa Cruz, en este momento, niveles de actividad bastante bajo. Entonces, eso impacta de lleno. Obviamente, eso produce un efecto derrame en el resto de las actividades de la ciudad. En el en en el caso de los hoteles y en Comodoro Rivadavia tienen mucho que ver esa cuestión", remarcó Aguirre.

Sin embargo, pese al contexto adverso, algunos emprendedores aprovechan indemnizaciones o pequeños capitales para abrir nuevos negocios, como por ejemplo tiendas de ropa. Aguirre advirtió que, aunque estos emprendimientos surgen como una alternativa, muchos no logran consolidarse ni crecer, y terminan cerrando al poco tiempo por falta de sustentabilidad.

“Lo que nosotros venimos marcando y no es nuevo, esto es un fenómeno que se viene dando hace un par de años, es que muchos de los negocios, no se consolidan a lo largo del tiempo. Eso nosotros lo marcamos como un problema. Toda actividad tiene una curva de crecimiento, de estabilización y de permanencia. En algún momento esa curva se va acelerando y muchos actividades surgen y no logran permanecer, no logran perdurar en el tiempo. Eso es lo que venimos marcando”, destacó.

EL AGUINALDO Y EL CONSUMO

Consultado sobre el efecto del aguinaldo en el consumo, Aguirre fue cauto y señaló que no se espera un gran impulso. En muchos casos, el dinero extra se destina a viajes u otros gastos, y no al comercio local.

“No hay una expectativa demasiada alta. También desde ese lado hay que ver desde el otro lado de la campana, en el caso de, por ejemplo, los comercios, es la época donde se incrementan los gastos porque tienen que afrontar también el pago del aguinaldo. Muchos están viendo de qué manera lo pueden hacer. Hay muchos que están ocurriendo a determinadas formas de financiar sus costos porque, digamos, la rentabilidad o es cero o es negativa, y entonces, hay que afrontar el otro lado. Entonces, desde ese lado también, del otro lado de la campana vemos que es un mes donde hay que afrontar ese esa determinada cantidad de gasto”.

“Sí es es cierto que el aguinaldo motoriza el consumo, también es cierto que el aguinaldo cae en una época donde están las vacaciones de invierno, entonces, puede ser que ese dinero se vuelque a otras actividades que no tengan que ver específicamente con el consumo en comercio de manera directa”, concluyó.