Un caso de tuberculosis confirmado en Junín de los Andes encendió la preocupación de vecinos y familias de la comunidad escolar en las últimas horas. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, lo que motivó que el hospital local emitiera un comunicado oficial para llevar tranquilidad, explicar el alcance de la enfermedad y detallar las medidas adoptadas.

El parte de la dirección y del equipo de Epidemiología del hospital aclaró que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones, pero que con un tratamiento adecuado y completo es totalmente curable.

Acciones inmediatas

Según se informó, “desde la sospecha diagnóstica se llevaron adelante todas las acciones a fin del resguardo del paciente y sus contactos estrechos”. Esto incluyó medidas de aislamiento, seguimiento médico y protocolos de prevención establecidos por el sistema de salud.

El hospital también remarcó la necesidad de abordar la situación con prudencia y responsabilidad, solicitando a la comunidad y a los medios “recurrir siempre a fuentes oficiales” y evitar la difusión de información errónea que pueda generar alarma innecesaria o vulnerar la intimidad del paciente.

Cómo se transmite y cómo prevenirla

La tuberculosis se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Sin embargo, las autoridades destacaron que no todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad y que existen factores que inciden en el riesgo de contagio, como el estado del sistema inmunológico, las condiciones de exposición y la vacunación previa.

Entre las recomendaciones, el gobierno de Neuquén recordó:

La vacuna BCG se aplica al nacer como medida preventiva.

Las personas infectadas sin síntomas no transmiten la enfermedad.

El tratamiento se basa en el uso de antibióticos, con alta tasa de efectividad.

Llamado a la calma

El personal de salud destacó que “muchos de nosotros estuvimos en contacto con dicha bacteria en algún momento de nuestra vida y no desarrollamos la enfermedad”, en referencia a la resistencia natural que puede presentar el organismo.

Finalmente, el comunicado reiteró que la tuberculosis es prevenible y curable, y que todos los protocolos están en marcha para garantizar el cuidado tanto del paciente como de su entorno cercano.