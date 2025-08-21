Un grupo de alrededor de 30 alumnos, entre niños y niñas, debió ser atendido en las últimas 48 horas en el hospital SAMIC de la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, por presentar vómitos y diarrea, síntomas compatibles con un cuadro de gastroenteritis.

El hecho se dio en menores que concurren a la escuela primaria N.º 73 “Lago Argentino” de dicha localidad. Se sospecha que los casos estarían relacionados con una actividad que se realizó el fin de semana en el establecimiento educativo, donde hubo bebidas y comida.

Tras la aparición de los reiterados casos que encendieron las alarmas en las autoridades sanitarias y educativas, se activó el protocolo para la suspensión de clases de los establecimientos educativos (resolución 1400/17), por “razones sanitarias o de seguridad”, entre otros motivos, según publica Ahora Calafate.

La funcionaria de Fiscalización Sanitaria, Gladys Vera, quien acompañaba a la ministra de Salud en su visita a El Calafate, se presentó en la escuela junto con integrantes del área de Epidemiología y se entrevistó con directivos para tomar conocimiento del evento realizado el fin de semana en la escuela.

En forma paralela, se procedió a la toma de muestras de agua en los grifos de la cocina y de los baños, sin encontrar ningún tipo de anomalía. También se comprobó que la escuela cumplió con la limpieza de los tanques de agua.

La principal sospecha, según informaron fuentes consultadas por Ahora Calafate, es que habría existido una manipulación inadecuada de alimentos y/o contaminación de algún alimento que consumieron, tanto el fin de semana como en los días de clases.

Desde el hospital donde fueron atendidos, las madres indicaron que se trató de casos catalogados como leves y que en muy pocos casos los niños requirieron rehidratación, la cual se efectuó en la guardia del hospital.

GASTROENTERITIS

La gastroenteritis es una inflamación del estómago y los intestinos, generalmente causada por una infección . Los síntomas más comunes son diarrea, vómitos y dolor abdominal. Es una enfermedad bastante común, a menudo llamada “gripe estomacal”, y puede ser causada por virus, bacterias o parásitos.

Síntomas:

Diarrea: a menudo acuosa y abundante.

Vómitos: pueden ser frecuentes y provocar pérdida de líquidos.

Dolor abdominal: calambres y dolor en el estómago.

Fiebre: puede estar presente, especialmente en infecciones bacterianas.

Pérdida de apetito y fatiga.

Prevención: