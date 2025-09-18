Alerta en Comodoro por estafas telefónicas vinculadas a la vacunación: cómo denunciarlas y de qué manera funcionan

La secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó a los vecinos sobre la detección de estafas telefónicas relacionadas con la vacunación.

Según el comunicado oficial, en algunos casos se solicita información personal para “reprogramar turnos” o se invita a ingresar a enlaces web o escanear códigos QR , prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los datos de los usuarios.

Desde la secretaría aclararon que en ningún caso se solicita información personal por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, ni se envían enlaces o códigos QR para verificar los esquemas de vacunación de los vecinos.

La recomendación principal de las autoridades es no brindar datos personales ni acceder a enlaces sospechosos. Los vecinos que reciban este tipo de mensajes deben ignorarlos y reportarlos a los canales oficiales de la Municipalidad.

Con esta alerta, la Municipalidad busca proteger la información de los ciudadanos y prevenir posibles fraudes que se aprovechen de la gestión de turnos de vacunación en la ciudad.

Meses atrás, dieron aviso de estafas vinculadas a la venta de terrenos en Comodoro

Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se emitió una advertencia a la comunidad, en relación con presuntas estafas por la venta de terrenos.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la ciudad, alertaron sobre una nueva modalidad delictiva que se detectó en las últimas horas en Comodoro.

“En el día de la fecha se presentó una joven con un acta de contenido apócrifo. Hay gente del ambiente delictivo que está aprovechando la necesidad de las personas para falsificar actas de entrega, como si fueran del estado municipal, para sacarle dinero a la gente”, explicó a través de un video Carlos Jurich, secretario de Ordenamiento.

De la misma forma, alentaron a seguir la regularidad y tener extremo cuidado a la hora de comprar terrenos. “Hay tierras que no son aptas para el suelo; en este caso, se trata de tierras que están en el cordón forestal, fuertemente afectadas por el salitral”, sentenció Jurich.

“Hay que seguir el camino de la regularidad y no caer en falsos engaños. Pedimos que tengan extrema precaución porque este tipo de situaciones se van a volver a dar”.

Ante la detección de estas situaciones irregulares, solicitaron a los vecinos extremar precauciones para evitar maniobras fraudulentas en el ofrecimiento y adquisición de tierras.