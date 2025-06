En un contexto donde las estafas bajo distintas modalidades siguen generando preocupación en la sociedad, muchas veces los engaños se esconden detrás de causas solidarias. Desde supuestas rifas hasta ventas falsas de productos en nombre de instituciones reconocidas, los estafadores apelan a la buena voluntad de la gente para obtener beneficios indebidos.

En Comodoro Rivadavia, una fundación local advirtió recientemente sobre un grupo de personas no autorizadas que estarían utilizando su nombre para vender bolsas de basura en la vía pública, alegando falsamente que se trata de una campaña benéfica. La organización aclaró que no realiza ningún tipo de venta ni trabaja con intermediarios.

Violento asalto en un hipermercado de Comodoro: tres ladrones armados robaron una gran suma de dinero

Se trata de la advertencia que lanzó Fundación Crecer en las últimas horas, A través de un comunicado, alertaron a toda la ciudad de Comodoro sobre una modalidad de estafa que involucra el uso indebido de su nombre.

Según informaron, personas ajenas a la institución están ofreciendo bolsas de basura en la vía pública, asegurando falsamente que lo recaudado corresponde a una campaña solidaria vinculada a la fundación. Desde la organización aclararon que no están realizando ninguna venta ni actividad comercial, y que no existe personal ni empresa autorizada para hacerlo en su nombre. Comodoro: una empresa de encomiendas está paralizada por un conflicto gremial y no se pueden retirar los envíos

“Esta acción no está relacionada con ninguna campaña oficial ni cuenta con nuestro aval”, indicaron en el comunicado. Además, invitaron a la comunidad a mantenerse atenta y, ante cualquier duda, consultar por los canales oficiales de la Fundación.

La institución remarcó la importancia de denunciar este tipo de engaños, que no solo afectan a posibles víctimas, sino que también perjudican la credibilidad y el trabajo genuino que realizan con personas con discapacidad.