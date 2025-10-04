Octubre es un mes de alerta máxima para las proteccionistas de animales. Como ocurre cada año, grupos animalistas y redes de adopción responsable implementan una medida preventiva crucial: suspender temporalmente la adopción de perros y gatos de pelaje negro y blanco.

La iniciativa, aunque parece drástica, responde a una trágica y recurrente realidad: el uso de estos animales en prácticas de superstición, rituales o simplemente como “adorno” macabro para la noche de Halloween.

Lamentablemente, con la llegada de octubre aumenta la búsqueda de animales con esta combinación de colores por parte de personas que no tienen un interés genuino en ofrecer un hogar.

El resultado, denuncian las proteccionistas, es que cada año se encuentran animales mutilados, decapitados, con fracturas o signos evidentes de tortura.

El vínculo con los rituales

Si bien desde algunos ámbitos se pide no estigmatizar creencias religiosas, es un hecho constatado que en ciertas prácticas umbanda y de otras tradiciones afrobrasileñas, que tienen adherentes en la región, así como en el sincretismo de brujería y Halloween, se utiliza a los animales de color negro y blanco para supuestos “trabajos” o rituales de purificación y protección.

“Los animales no son objetos ni mercancías. Un gato o perro negro y blanco es un compañero de vida, con tanto derecho a ser amado y protegido como cualquier otro. Esta pausa en las adopciones es un mal necesario para salvarlos”, explicaron desde Comodoro Animal.

La adopción responsable como bandera

Frente a este panorama, el mensaje central que buscan difundir las organizaciones es el de la adopción responsable. Adoptar un animal implica un compromiso de por vida, basado en el amor, la paciencia y la responsabilidad.

Es una decisión que debe ser bien pensada, entendiendo que se está incorporando a la familia a un ser vivo que depende completamente de nosotros.

Entonces, ante esta situación, se recomienda:

Difundir con conciencia: Compartir esta información ayuda a crear una red de protección comunitaria.

Denunciar el maltrato y la crueldad: Es vital realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana al hecho.

Castrar: La castración es la única forma efectiva de controlar la población y prevenir el abandono.

El pedido es claro y contundente: “Si pensás en adoptar, que sea con responsabilidad, amor y compromiso de por vida. Ayudanos a difundir. Decí NO a la crueldad”.