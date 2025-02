El pasado jueves, se conoció un grave hecho en el barrio Moure de Comodoro Rivadavia, cuando nenes de entre 8 y 11 años aparecieron con $10.000 y revelaron que un hombre les escaneó los ojos

La vecinalista Dora Jeréz habló con ADNSUR, reclamó por cámaras de seguridad en el sector y pidió a gente que tenga cuidado cuando los chicos que van “a canchitas de fútbol, en polideportivos, en plazas, porque están en la búsqueda de criaturas”. Aseguró que la situación también se vivió en otros puntos de la ciudad.

En este marco, la mujer contó lo que sucedió en las últimas horas. “A través de un audio que nos llegó, donde daban aviso de que andaba un vehículo blanco con los vidrios polarizados escaneándole los ojos a los nenes”, comenzó diciendo.

De esta manera, aseguró que varios nenes aparecieron con la plata. “Ahí en un grupo se empezó a dar una alerta, entonces se tomó la decisión de dar aviso a lo que es la Comisaría Quinta y la Comisaría Sexta, para que se active una red de seguridad, un cordón de seguridad”.

Una familia de Comodoro necesita al menos $80.000 para comprar un guardapolvo y un equipo de gimnasia

"Los nenes le dijeron a su mamis que era un hombre morocho, con una gorra y que se tapaba la cara para que no lo reconocieran. A raíz de que nosotros tomamos la decisión de hacer un aviso, una alerta pública a través del Facebook de la vecinal, empezaron a saltar comentarios de que no solo estaba ocurriendo en nuestro barrio, sino que también en La Escombrera y en distintos sectores de la ciudad".

En tanto, Jeréz reconoció que la publicación “sirve para que toda la población en general tenga cuidado en canchitas de fútbol, en polideportivos, en plazas, porque están en la búsqueda de criaturas.”

Para no ser pobre, una familia de Comodoro necesitó más de $1.300.000 en enero: qué pasa en Trelew y Madryn

Por otra parte, la vecinalista sostuvo que, entre los comentarios del posteo, una chica aseguró que "una mujer se bajó de un vehículo y le ofreció escanearse los ojos; que cuando miró hacia el auto, en el auto había tres hombres, era un auto blanco también". "Hay personas que comentan que también anda una especie de Kangoo, un vehículo tipo utilitario blanco, también con la misma modalidad", añadió.

De la misma manera, explicó que también hubo casos en los Tres Pinos y Cerro Solo. “Si bien las comisarías están atentas a todo lo que nosotros les solicitamos y el alerta va a seguir activo, ojalá que dé resultados esto que iniciamos como un aviso para dar con estas personas. Y roguemos que no pase nada con ninguna criatura”, explicó.

Viernes caluroso y con alerta amarilla por vientos que podrían alcanzar los 90 km/h en Comodoro

Por otra parte, mostró su preocupación por la grave situación y señaló que “si la criatura no está aconsejada por los padres para que no se acerque a un vehículo, a un extraño, y vos le mostrás la plata, los nenes la van a agarrar”.

EL ALERTA DE SEGURIDAD Y LA FALTA DE CÁMARAS EN LA ZONA

"Nosotros, al tener una alerta así de este tipo, no hacemos una denuncia; damos una alerta para que se empiece a trabajar lo antes posible. Nos serviría un montón hacer una denuncia efectiva si tenemos una foto del vehículo. Ahí nosotros podemos hacer una denuncia ya más sólida, pero cuando pasan algunas situaciones así, nosotros estamos autorizados a dar una alerta y se activa el cordón de seguridad", reconoció Jeréz.

Otro de los puntos que remarcó la vecinalista es la falta de cámaras de seguridad. “Nos encargamos de avisar que nosotros conocemos la zona y no, no hay cámaras que apunten justo para ahí, para el sector”, indicó.

Comodoro y parte de Chubut están bajo alerta meteorológica por ráfagas muy fuertes

"Los frenistas de las 1.311 no tienen cámaras, los del costado del polideportivo tampoco tienen cámaras, así que no hay ni una cámara", agregó.

No obstante, el reclamo viene desde hace 6 años atrás. “Fue un planteo que nosotros hicimos en algún momento, hace muchísimo tiempo, antes de la pandemia, cuando estábamos hablando con el ministro de Seguridad en ese momento, para que nos pusieran cámaras en distintos puntos del barrio, más que nada para tener una seguridad, por la actividad que conlleva tener una plaza y un polideportivo”, señaló.

Alerta por una ola de calor extremo en Brasil: la sensación térmica podría superar los 60°C en los próximos días

“En ese momento, la respuesta fue no, no solamente para esta vecinal, sino que para muchas vecinales. Te estoy hablando del año 2019, por ahí, que no tenemos fibra óptica y, bueno, tendríamos que retomar esas tratativas con lo que son las fuerzas de seguridad. Ahora, a ver si podemos contar con cámaras, por lo menos en esos puntos del barrio, para más seguridad”, sostuvo Jeréz.

CANTIDAD DE CHICOS ESCANEADOS

En cuanto a la cantidad de chicos que fueron escaneados, la vecinalista aseguró que “hasta ahora voy contando cinco o seis nenes que las mamás en forma privada están avisando, pero bueno, están con el temor y yo calculo que en el transcurso del día van a aparecer más niños”.

Por otra parte, aclaró que “muchos de los nenes que estaban no se acercaron, porque bueno, ellos sí estaban aconsejados por los padres que eso no está bueno, que no se tienen que acercar”.

Una empleada judicial falsificó un certificado médico para obtener 10 días extra de licencia y la descubrieron

“Gracias a Dios tenemos un vecino que, cuando pasa algo así, enseguida avisa; enseguida están dando avisos. O sea, se arman como ellos mismos una seguridad, tratan de cuidar, siempre que están ensayando los chicos de la murga”, explicó.

Por último, mencionó un hecho que le pareció extraño: "Estaban entrenando los niños de un equipo de fútbol y nadie vio nada, nadie vio que había un auto ahí". Los chicos de la murga, yo sí sé que van con los padres, todos acompañados, que están en las tribunas mirando cómo ensayan los nenes; terminan y se van cada uno con su papá. Pero ayer lo que me extrañó mucho es que, si estaban entrenando los chicos de fútbol, ¿por qué nadie prestó atención a que los nenes estaban acercándose a un vehículo desconocido y volviendo con plata?", concluyó.