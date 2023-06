Alerta en Chubut, Neuquén y Río Negro por fuertes tormentas y lluvias ⛈

Las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro registran este miércoles por la mañana alertas amarillas por tormentas y lluvias. Pueden estar acompañadas de ráfagas y ocasional caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta zona será afectada tanto por lluvias como tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, y serán acompañadas de ráfagas y ocasional caída de granizo, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros (mm), que pueden ser superados de forma puntual, indicó el Servicio.

En tanto, la cordillera de Huiliches, de Lácar, el sur de Aluminé y el departamento de Los Lagos, en Neuquén; la localidad de Bariloche y las cordillera de Pilcaniyeu y de Ñorquincó, en Río Negro; y la de Cushamen, en Chubut, se encuentran afectados por lluvias persistentes.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 mm y no se descartan nevadas en las zonas más elevadas”, se detalló.

Por estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

ALERTA EN CHUBUT

En la zona noroeste de Chubut rige un alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma localizada.

No se descarta la ocurrencia de nevadas en las zonas más elevadas.