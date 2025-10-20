La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió una alerta amarilla por viento y lluvias para diferentes zonas de la provincia del Chubut, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS EN CHUBUT

Para la tarde de este lunes 20 de octubre se esperan vientos provenientes del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 90 km/h.

Las localidades bajo esta advertencia incluyen Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, además del oeste de Telsen y Mártires.

ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS PARA LA CORDILLERA CHUBUTENSE

Al mismo tiempo, la subsecretaría advirtió sobre la presencia de lluvias de variable intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados que podrían alcanzar entre 10 y 20 mm, especialmente en áreas elevadas.

Las zonas más afectadas por las precipitaciones se ubican en la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde se prevé la mayor acumulación de agua.

ALERTA AMARILLA: QUÉ ES Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales. Esta alerta busca que la población tome medidas preventivas para minimizar los daños que puedan ocasionar objetos sueltos o la circulación vehicular afectada por ráfagas fuertes.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y conducir con extrema precaución en rutas, especialmente si se manejan vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.

Si bien el pronóstico indica que el fenómeno se concentrará en horas de la noche y la madrugada, la recomendación es mantenerse atentos hasta que finalice el período de alerta. De persistir las condiciones, el organismo podría actualizar el nivel de advertencia o extenderlo a otras áreas.