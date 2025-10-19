La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán la costa de Biedma, durante la tarde del domingo 19 de octubre. Este tipo de alertas busca anticipar condiciones meteorológicas adversas para que la población tome precauciones y se minimicen riesgos.

De esta manera, entre las localidades afectadas se encuentra Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Los vientos intensos pueden generar daños materiales, caídas de árboles y cortes en el suministro eléctrico, además de dificultar el tránsito vehicular y peatonal. Por eso, desde las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse informados y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad del viento.

Además, es fundamental estar atentos a las indicaciones oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse con los organismos de seguridad para recibir asistencia inmediata.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, prevista para la tarde del domingo 19 de octubre.

Las zonas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Por otra parte, ante cualquier problema pidieron comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Ante la presencia de vientos fuertes, es fundamental tomar precauciones para evitar accidentes y daños tanto personales como materiales.

Evitar salir si no es necesario: El viento puede generar caídas de ramas u objetos sueltos, por eso es mejor quedarse en casa cuando el viento esté muy fuerte.

Cerrar puertas y ventanas: Asegurarse de que estén bien cerradas para evitar que el viento las golpee o entre polvo y suciedad.

Retirar objetos sueltos: Guardar o asegurar macetas, muebles de jardín, toldos o cualquier objeto que pueda volar y causar accidentes o daños.

Conducir con precaución: Si tenés que manejar, hacerlo a baja velocidad y con especial atención a ráfagas que puedan desestabilizar el vehículo, sobre todo en rutas o caminos abiertos.

No estacionar vehículos bajo árboles o carteles: Podrían caer ramas o elementos por el viento y causar daños.

Mantenerse informado: Seguir los comunicados oficiales y estar atento a cualquier actualización sobre el clima o posibles emergencias.

