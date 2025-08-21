Alerta amarilla por viento muy fuerte en Comodoro: las ráfagas podrían llegar a los 100 km/h

Toda la provincia del Chubut, incluida Comodoro Rivadavia, y sectores de la Patagonia están bajo alerta amarilla por ráfagas muy intensas según el pronóstico extendido.

El área experimentará vientos del oeste con intensidades que rondarán entre 50 y 70 km/h, pudiendo registrarse ráfagas que alcancen hasta 100 km/h.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la fuerte contingencia climática afectará a toda la provincia de Chubut desde la mañana del sábado 23 de agosto y se extenderá durante la jornada hasta la noche.

Puntualmente en Comodoro, se espera una mínima de 4° con viento que comenzará de menor a mayor, iniciando con ráfagas soplando entre 79 y 87 km/h en la primera mitad del día, mientras que en la segunda correrán rondando los 88 y 97 km/h con máxima de 14°. Asimismo, para el domingo 24 está previsto que continúe el mal tiempo con un leve incremento en la temperatura y cielo nublado.

Recomendaciones ante la contingencia climática

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse o causar inconvenientes.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

El mal tiempo también se sentirá en Río Negro

La alerta amarilla impactará en 9 de Julio, 25 de Mayo; las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó; y el oeste de El Cuy , presentándose a partir de la noche, también con ráfagas que podrían llegar a trepar a los 100 km/h. En tanto, también afectará a: Conesa y Valcheta; las mesetas de Adolfo Alsina, y San Antonio, como también en la costa de esta última.

Cabe mencionar que tanto Santa Cruz como Neuquén no se verán afectados por el mal tiempo, según el anuncio del SMN durante la tarde de este jueves. Más allá de eso, el domingo podrían aparecer ráfagas muy intensas en la provincia vecina rondando entre 70 y 78 km/h que podrían continuar incluso hasta el miércoles 27.