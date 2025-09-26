Alerta amarilla por ráfagas muy fuertes en Comodoro y parte de Chubut: podrían alcanzar los 90 km/h

Comodoro Rivadavia y una gran parte de la provincia del Chubut están bajo una alerta amarilla por ráfagas muy fuertes de cara al último fin de semana de septiembre que, además, tendrá altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico extendido que la localidad petrolera y varios sectores de la región sufrirán intensos vientos del sector norte, con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, siendo las mayores intensidades previstas en las zonas costeras.

Los sectores afectados serán los siguientes: costa y meseta de Escalante; Sarmiento, Gastre y Paso de Indios; el sudoeste de Florentino Ameghino; la meseta y cordillera de Río Senguer; el oeste de Telsen y de Mártires.

De acuerdo a lo publicado por el SMN, la contingencia climática impactará este sábado 27 de septiembre por la noche y se prevé que continúe durante el domingo 28 por la madrugada y mañana. En ese sentido, el mal tiempo podría seguir horas más tarde, pero en menor intensidad.

Recomendaciones ante la contingencia climática

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse o causar inconvenientes.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

La alerta amarilla afectará a toda la provincia de Santa Cruz

El SMN informó además que la provincia vecina también sentirá el mal tiempo y durará más, respecto de lo mencionado sobre Chubut.

El área será afectada por fuertes vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras.

La contingencia climática comenzará también el sábado 27 por la noche y seguiría hasta la tarde del domingo 28. En ese marco, está previsto que continúe durante el resto de la jornada con cielo nublado.

Por último, cabe mencionar que la alerta amarilla impactará en todo el territorio santacruceño, sin alcanzar a Tierra del Fuego que, según el mapa del SMN, figura como una excepción.