Alerta amarilla por lluvias muy intensas en parte de Chubut: qué localidades se verán afectadas

Un sector de la provincia del Chubut se verá afectado por una alerta amarilla por lluvias muy intensas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico del tiempo extendido.

Se pronostican lluvias persistentes de variada intensidad en la región, con acumulaciones que rondarán entre 20 y 30 milímetros, pudiendo superarse en algunos puntos; se anticipan mayores precipitaciones en las áreas elevadas, donde también existe la posibilidad de lluvia y nieve.

La contingencia climática se presentará durante la noche de este lunes 15 de septiembre y podría continuar durante algunas horas después, pero en menor intensidad y lejos de la alerta amarilla.

CUÁLES SON LAS ZONAS AFECTADAS

El SMN detalló que la alerta rige para las siguientes regiones del oeste chubutense:

Cordillera de Cushamen.

Cordillera de Futaleufú.

Cordillera de Languiñeo.

Cordillera de Tehuelches.

En las zonas mencionadas, el pronóstico anticipó que habrá ráfagas que soplarán de menor a mayor intensidad, variando desde los sectores oeste y noroeste, iniciando principalmente con velocidades entre 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde, aumentarán para soplar entre 70 y 78 km/h y por último, hacia la noche, momento donde rige la alerta, desaparecerán.

En ese marco, se esperan temperaturas muy frías al comienzo del día donde la mínima marcará 0° y, pasado el mediodía, aumentará a 16°.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

¿Llegará el mal tiempo a Comodoro Rivadavia?

Según el informe extendido del SMN para el 15 de septiembre, la jornada tendrá nubosidad variable con vientos que irán de menor a mayor velocidad, comenzando por ráfagas entre 51 y 59 km/h del sector oeste y, sobre la tarde, incrementarán para soplar entre 70 y 78 km/h.

Respecto de la temperatura, iniciará con una mínima de 8° en horas de la madrugada que subirá a los 12° durante la mañana con algo de sol. Ya hacia la tarde, se registrarán 19°.