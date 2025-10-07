Alerta amarilla por lluvias muy fuertes en parte de Chubut: podrían caer hasta 30 milímetros

Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias muy intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido

Se prevé que la región tenga lluvias persistentes de variada intensidad con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros —aunque en sectores puntuales podrían superarse—; las precipitaciones serán más intensas en zonas altas, donde no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

En ese contexto, el SMN señaló que la contingencia climática impactará este miércoles 8 de octubre a partir de la tarde y podría extenderse hasta el jueves 9 en horas de la mañana, pudiendo continuar posteriormente, pero lejos de la alerta meteorológica.

Los sectores afectados serán los de la cordillera de Futaleufú, Tehuelches, Cushamen, Languiñeo y Río Senguer. Cabe mencionar que los sectores aledaños también podrían verse afectados por las precipitaciones, pero en menor intensidad.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

En parte de Santa Cruz también rige una alerta amarilla, pero por nevadas muy fuertes

La provincia vecina, conforme lo anticipó el pronóstico del tiempo en su informe en plena primavera, señaló que regresará la nieve tras varios días de viento.

La contingencia climática se presentará este martes 7 a partir de la noche y está previsto que se extienda hasta la mañana del miércoles 8. En ese sentido, el factor climático continuaría horas más tarde, pero cayendo a una menor intensidad.

El área será afectada por nevadas de variada intensidad, con sectores de intensidad localmente intensa y una expectativa de acumulación de entre 30 y 40 centímetros, aunque en forma puntual podrían superarse esos valores; en las zonas bajas la precipitación podría presentarse como lluvia o como mezcla de lluvia y nieve.

El mal tiempo impactará en las cordilleras de Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico.

Recomendaciones