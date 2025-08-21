El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes que regirá durante la noche de este jueves 21 de agosto en los departamentos de Sarmiento y Escalante, en la provincia de Chubut.

Según el parte oficial, el área se verá afectada por precipitaciones que podrían alcanzar valores acumulados de 10 a 15 milímetros , con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

El organismo advirtió además que, debido a las condiciones meteorológicas y a la baja de la temperatura en la zona, no se descarta que en algunos sectores las lluvias se presenten en forma de nevadas, especialmente en áreas elevadas o durante la madrugada del viernes.

Este tipo de alerta implica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de precaución necesarias.

Las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento podrían ser las más afectadas, con precipitaciones que se intensificarán en horas de la noche y en las primeras horas del viernes.

PRONÓSTICO EN COMODORO

El SMN indica para este jueves una máxima de 10 °C y una mínima de 7 °C, con cielo nublado y poco viento. Las lluvias fuertes se prevén recién a partir de las horas de la noche.

Las precipitaciones se extenderían incluso hasta la madrugada del viernes. Para el resto del día se espera cielo nublado y ráfagas de viento que no superarán los 50 km/h durante la mañana, con una máxima de 10 °C y una mínima de 3 °C para el último día hábil de la semana.

🚗 Recomendaciones para circular con lluvia

1. Reducí la velocidad. El pavimento mojado disminuye la adherencia de los neumáticos. Manejá más despacio para evitar derrapes o pérdida de control.

2. Aumentá la distancia de frenado. Mantené más espacio entre tu vehículo y el de adelante. En piso mojado se necesita más tiempo para frenar.

3. Evitá frenar bruscamente. Usá el freno con suavidad y anticipación. Frenar de golpe puede provocar que el auto se deslice.

4. Encendé las luces bajas. Aunque sea de día, activá las luces bajas para mejorar tu visibilidad y para que otros te vean.

5. Revisá el estado de los limpiaparabrisas. Asegurate de que funcionen correctamente y tengan buena goma para mantener el parabrisas limpio.

6. No cruces zonas inundadas. Aunque parezca poca agua, puede esconder pozos o dañar el motor. Si hay mucha acumulación, buscá una vía alternativa.

7. Evitá maniobras bruscas. No dobles ni cambies de carril de forma repentina. Todo debe hacerse con suavidad.

8. Revisá el estado de los neumáticos. La profundidad del dibujo es clave para evacuar el agua. Neumáticos lisos aumentan el riesgo de aquaplaning.

9. Si sos peatón, extremá cuidados. Cruzá solo por esquinas o sendas, mirá bien a ambos lados y tené en cuenta que los autos tardan más en frenar.