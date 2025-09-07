Las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumplen un rol fundamental para anticipar riesgos y reducir el impacto de eventos que pueden comprometer la seguridad de las personas y las infraestructuras.

Estas advertencias no solo informan sobre lo que puede ocurrir, sino que ofrecen una herramienta de prevención clave para que tanto autoridades como ciudadanos tomen decisiones con tiempo: suspender una actividad al aire libre, postergar un viaje o reforzar precauciones en zonas vulnerables. El desafío no es solo que las alertas existan, sino que la población les preste atención y actúe en consecuencia.

En este marco, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para el martes 9 de septiembre en un sector de la provincia de Chubut.

El aviso anticipa la llegada de precipitaciones de variada intensidad, con probabilidad de eventos fuertes de forma localizada, especialmente durante la tarde. Además, las condiciones meteorológicas podrían generar un fenómeno menos común pero posible: precipitación en forma de lluvia y nieve mezcladas.

El parte oficial detalla que los valores de precipitación acumulada podrían estar entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que se superen en algunos puntos específicos de la provincia. Estos niveles pueden generar anegamientos temporarios o dificultades en la circulación, sobre todo en caminos rurales o zonas con escasa infraestructura de drenaje.

CUÁLES SON LAS ZONAS AFECTADAS

El SMN detalló que la alerta rige para las siguientes regiones del oeste chubutense:

Cordillera de Cushamen

Cordillera de Futaleufú

Cordillera de Languiñeo

Cordillera de Tehuelches

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIA

Evitar transitar por rutas y caminos durante las horas de mayor intensidad de lluvia.

Mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Asegurar techos, canaletas y objetos en el exterior que puedan verse afectados por el agua o el viento.

En zonas de meseta o cordillera, estar atentos ante la posibilidad de lluvia y nieve combinadas, que pueden generar superficies resbaladizas o visibilidad reducida.

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

En caso de necesitar ayuda, comunicarse con Protección Ciudadana al número 0800-666-2447.

Con información de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, redactada y editada por un periodista de ADNSUR