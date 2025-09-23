El gobierno de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó este martes que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que regirá desde la noche del martes 24 hasta la madrugada del miércoles 25 de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial, las zonas incluidas en el aviso serán afectadas por fuertes vientos del sector norte y noreste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h. Además, no se descarta que se registren ráfagas que alcancen los 90 km/h, lo que podría complicar la circulación y generar inconvenientes en áreas urbanas y rurales.

La zona de cobertura del alerta comprende a la costa de Rawson, costa de Florentino Ameghino y costa de Escalante.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y manejar con extrema precaución en rutas, especialmente si se conduce vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.

Si bien el pronóstico indica que el fenómeno se concentrará en horas de la noche y la madrugada, la recomendación es mantenerse atentos hasta que finalice el período del alerta. De persistir las condiciones, el organismo podría actualizar el nivel de advertencia o extenderlo a otras áreas.